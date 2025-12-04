小紅書涉1706件詐欺案 內政部命令暫行封鎖1年

（中央社記者黃麗芸台北4日電）行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今天表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。

打擊詐欺指揮中心副執行秘書賴正庸說明，針對小紅書APP的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉，民眾屆時點選小紅書APP頁面或按鈕，應該會呈現（網路）轉圈圈或連結不上狀態。

內政部警政署刑事局下午舉行「守護台灣 打擊涉詐危安APP 全民一起來」記者會，詐欺犯罪防制中心主任張文源說明，根據165反詐騙平台統計，小紅書APP在台涉詐去年有950件、總財損為新台幣1億3290萬餘元；今年1至11月有756件、總財損達1億1477萬餘元，有持續攀升跡象。

廣告 廣告

張文源提到，分析小紅書APP今年涉詐手法，前5名為假網拍、解除分期付款、假投資、假交友、色情應召詐財等。

打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元會中表示，所有在中華民國境內使用的數位平台或應用程式，都必須符合中華民國規範，這是最基本要求，過往也有許多國際平台和軟體在台註冊和接受管轄。

馬士元說，國家安全局最近針對中國製應用程式進行資安檢測，共計檢測包括違反個資權限等15項指標，小紅書APP全數不合格，是非常嚴重的問題，彰顯執法機關對其監管產生實質法律真空。

馬士元指出，小紅書APP在台用戶數近年急劇上升，民眾在此平台遭遇詐騙和違法案件時，因其不受國內法律管轄，執法單位無法調閱資料、協助民眾追查犯罪成員，嚴重侵害中華民國的數位主權。

馬士元提到，為保障台灣用戶個資安全，行政院、內政部和警政單位關注一段時間後，今年10月14日透過海基會發文函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，接受中華民國法律管轄，並限期20天內回覆，但業者迄今均無任何訊息。

他說，中國公部門多次開罰小紅書APP，美國德州則直接禁用，可見小紅書APP是刻意迴避中華民國法律管轄；此外，小紅書APP近期還經營網購、網拍，對台灣用戶及於該平台開店的商家而言，遭遇詐騙風險增高。

馬士元認為，若政府對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守。所以內政部依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。

另外，後續將視小紅書母公司是否善意回應、主動配合台灣相關法規並確保民眾數位安全，再研議後續處置。

馬士元提到，本次對小紅書APP停止解析、限制接取並非首例，統計今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析共計有4萬5094組。

馬士元呼籲Google等國際平台應善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書廣告；民眾有下載小紅書APP者，請勿再使用，未使用者也請不要下載。

賴正庸會後受訪說明，遭通報涉詐停止解析的4萬5094組網站中，初估約95%都是境外網站。

賴正庸說，包括Facebook、Google、LINE、TikTok等國際網路平台，均已配合台灣法令設立法律代表人並恪遵法律義務，若有涉及相關網購營業項目者，也需配合經濟部和財政部進行商業登記和稅籍登記。

刑事局則透過新聞稿表示，小紅書APP在台用戶逾300萬人，且其在台使用量於1年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域。（編輯：蕭博文）1141204