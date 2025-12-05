小紅書涉1706件詐騙案被禁一年 中國氣炸罵賴清德「4字」：又一惡舉

國際中心／林昱孜報導

內政部今（4）日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會，宣布即日起對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」。（圖／取自內政部官網）

小紅書涉入1706件詐騙案，造成2.4億以上財損，內政部下令封鎖一年；消息曝光後引起討論，同時登上中國微博熱搜，中國網友紛紛表示：「說好的自由呢？」。中國官媒則以「賴清德當局無恥無聊又一惡舉」，來形容小紅書遭禁一事。

行政院打詐中心，下令暫停使用小紅書一年，約300萬台灣用戶受到影響，引起不少網友怒火，有人認為小紅書功能強、匯聚大量創作者與多元內容，如今因為政府打詐遭禁；網紅陳沂更直指，聽到被騙的，通常都是臉書社團和LINE群組。

中國官媒《新華社》對於此事，以「賴清德當局無恥無聊又一惡舉」形容。（圖／翻攝自新華社臉書）

禁用小紅書一年消息曝光後，立刻登上微博熱搜，中國網友紛紛表示，「跟咱們中國挺像的」、「沒事，買個VPN」、「說好的自由呢」、「臉書才是詐騙集團的大本營」、「民進黨純粹是不想讓中國台灣民眾看見中國富強安康與科技進步的現實現狀」。

中國官媒《新華社》對於此事，以「賴清德當局無恥無聊又一惡舉，民進黨當局封禁小紅書一年」。然而，數發部強調，小紅書資安風險最為嚴重，且長期拒絕落地，不願設立法律代表人，未提供執法單位調查詐騙所需的基本資料，這些措施並非基於政治立場，而是基於法規遵循與資安風險考量。



