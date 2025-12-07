小紅書為何被封鎖？內政部給「1答案」：臉書、LINE都沒這樣

台灣政府日前宣布封鎖中國App小紅書1年。圖／東方IC

台灣政府日前宣布封鎖中國App小紅書1年，原因是要打詐，引發外界譁然。內政部在臉書發布貼文表示，短短2年內小紅書的詐騙金額就高達2.4億。網紅Cheap指出，宣布封鎖竟導致小紅書在App store的免費社交App排行榜衝上第一。

宣布封鎖小紅書！內政部揭原因

內政部日前在臉書發布貼文，指出小紅書的詐騙問題越來越嚴重，不僅在台使用人數突破300萬，在短短兩年就發生1706件詐騙，財損超過2.4億，而且還在往上飆。國安局做了資安檢測，15項指標全部不合格。平台又沒有在台設公司或法律代表人，不像Facebook、Google、TikTok這些國際平台，都遵守台灣的法律規範或提供配合窗口，共同打擊詐欺。

內政部指出，Google、LINE、Meta（FB、IG、Threads）等平台，在警方通報有下架許多詐騙廣告，但是小紅書若出現問題卻沒人負責，執法單位查不到，被害人也求助無門。今年10月政府依程序正式發函給小紅書母公司，請他們說明、改善台灣用戶遭詐騙的情況。但到現在仍然已讀不回，不配合、不改善，也不願接受台灣法律管轄。在這樣的狀態下，使用量卻暴增，上百萬人湧入，小紅書成了詐騙最愛下手的「高風險場域」，政府不能假裝沒看到。

內政部接著說，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，啟動緊急措施，對小紅書停止解析或限制接取一年。後續是否調整，會看業者是否願意真正改善、遵守台灣法規。內政部強調，這不是特例，今年已經攔截4.5萬組涉詐網域，所有在台提供服務的平台，都要遵守一樣的法律標準，小紅書沒有例外。過去Meta因違反廣告實名制也曾被連續裁罰3次、合計1850萬元。只要違規，不論是哪家平台，政府都依法處置。

小紅書遭封引熱議 App排行榜衝第一

小紅書的爭議爆發後，引發外界關注，昨（6）日網紅Cheap在臉書發布貼文，表示本來小紅書的用戶以女性居多，「沒想到政府一封就出圈了」。從Cheap曬出的照片可以看見，小紅書在App store免費社交App排行榜中，打敗Threads成為第一名。Cheap表示，「政府說這個詐騙很多，又不給管，很危險；民眾說沒用過，真的假的，我來看看多恐怖」。

小紅書在App store的免費社交App排行榜衝上第一。圖／翻攝自Cheap臉書

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人傻眼表示，「以前聽過一句話，越禁的東西人們越愛看」、「笑死真的，本來沒在用的，黨一搞我就下載了」、「潘朵拉效應，越禁止人越有興趣」、「小紅書超好用，去哪玩都靠這個」、「有政府幫忙宣傳，下載成第一名」。

台灣封鎖小紅書！外媒：各國政府擔憂2事

事實上，台灣政府日前宣布要封鎖小紅書1年，也引發外媒關注，《CNN》指出，不僅台灣對中國App有擔憂，美國國會去年通過一項法案，迫使TikTok的中國母公司字節跳動將該平台出售給美國公司，否則將面臨禁令。該法案導致TikTok在今年稍早一度癱瘓數小時。川普總統試圖挽救該平台，並與中國方面進行談判，但最終協議尚未簽署。

台灣宣布封鎖小紅書，引發外媒關注。圖／翻攝自《CNN》

另外，2020年印度出於類似擔憂封鎖了TikTok和其他數十款中國應用程式；2023年以來，包括美國、英國和歐盟國家在內的幾個西方國家以國家安全為由，禁止在政府設備上使用 TikTok，美國德州也將小紅書列入禁令名單。如今台灣的禁令宣布後，世界各國政府對於小紅書和TikTok等中國App的網路安全漏洞和虛假資訊感到擔憂。《CNN》透露，已經聯繫小紅書，但小紅書尚未回應。



