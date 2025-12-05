小紅書無視法治被禁！藍營批網路戒嚴...劉世芳直言「已聯繫多次、已讀不回」：視打詐條例於無物...當然不值得支持

中國APP「小紅書」因不配合政府打詐、資安檢測指標全數未過，且無視政府發函請母公司依法提出改善作為，昨被內政部宣布將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對小紅書發布網路禁令，暫定期間一年。對此，內政部長劉世芳今（5日）受訪時直言，已聯繫小紅書非常多次，從來沒任何法定代理人，還已讀不回，不管台灣法治，「視我們打詐條例於無物，小紅書值得我們去支持它嗎？當然不值得。」

劉世芳今受訪時表示，內政部是依法行政，小紅書在台灣沒有落地，警方沒任何對象可聯絡，且都已讀不回，把通知函送到中國上海母公司已是完成行政程序，後續就按照方式請數發部跟財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）幫忙，限制接取和禁止解析，都在《詐欺危害防制條例》第42條規範內。

被問及國民黨批評網路戒嚴，諷刺要學習中國翻牆，劉世芳直言「完全相反」，並說很多人講小紅書的用戶有300萬，所以打詐裡面提到的下架件數不夠、沒那麼多。



劉世芳說，但事實上，提到為何不去禁止其他社群如臉書、LINE，是因為他們都有按照台灣的規範，有法律代理人，並且只要打詐中心需要處理與詐欺防制犯罪有關的業務，管理階層都會跟我方溝通，也會按照打詐中心要求，下架相關則數貼文。



劉世芳強調，這當中並無任何黨派色彩的原因，「台灣是有法治的地方，如果你要到台灣來做生意也好，定居也好，台灣有各種不同的法律，希望大家能夠遵守。」



劉世芳也批評：「已經聯繫過非常多次小紅書，從來沒有任何沒有法定代理人，也是已讀不回，從來不管台灣的法治，那這樣子的話，是視我們的打詐條例於無物，這樣子的一個小紅書值得我們去支持它嗎？當然不值得。」

