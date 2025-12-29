素唇想養成水嫩感，晚上的保養更關鍵

嘴唇沒有皮脂腺，也不像臉部那樣能分泌油脂來保護，一到換季、熬夜、冷氣房就最容易乾裂起皮。加上唇部肌膚極薄、含水量又低，白天吃東西、說話時還會不斷流失水分，如果沒做好夜間修護，乾裂、唇紋、脫皮問題就會反覆上演。這時候選對一款「高保濕夜間護唇膏」，不只能幫助唇部形成鎖水保護膜，還能深層滋養、撫平唇紋、軟化死皮，讓嘴唇在妳睡覺的時候默默變嫩。

延伸閱讀：

韓國藥師推薦！藥局必買的5樣隱藏版保養品，從當地人到觀光客都瘋搶





廣告 廣告

護唇膏推薦1：Pleuvior 多功能保濕護脣膏

BTS 成員金泰亨在直播上一擦馬上斷貨的護唇膏就是這款！主打「形成保護性油膜，牢牢鎖住水分」使用低敏植萃成分打造高保濕力，晚上厚敷一層，隔天起床唇況就能像剛剝開的水煮蛋一樣滑嫩柔軟。無香、無刺激，連敏感唇都能安心用；最特別的是它不只能擦嘴唇，還能用在臉上乾燥部位，絕對是乾燥肌必收。

護唇膏推薦2：L:A BRUKET311 橙花晚安護唇棒

來自瑞典的天然保養品牌，這支護唇棒以乳油木果脂與蜂蠟為基底，強調「長效保濕、軟化乾裂唇紋」。香味濃郁卻不膩，搭配滑順膏體質地，同時蘊含橙花精油，橙花的香氣可以幫助舒緩身體感官，促進全身放鬆幫助快速入眠。

護唇膏推薦3：理膚寶水 全面修復潤唇膏

醫美界最安心的護唇代表，理膚寶水這款潤唇膏主打「立即舒緩並深層滋潤乾裂唇部」添加高濃度5%維生素原B5、雪亞脂、蜜蠟等成分，能強化皮膚屏障功能，有效改唇部、唇周及鼻周不適，使用後迅速修復、滋潤，同時填補唇部乾燥裂痕，適合敏感肌急救修護，睡前厚敷隔天素唇也很有氣色。

護唇膏推薦4：Kiehl’s 護唇膏 #1

經典就是經得起時間考驗！Kiehl’s 的護唇膏從1970年代就紅到現在，專為嘴唇乾裂設計質地滋潤、無香料，富含舒緩因子、滋潤維他命，可以避免嘴唇乾裂、脫皮、凍傷等唇部傷害，提供完整嘴唇保養，還能發揮舒緩功效，讓雙唇柔潤舒適，當作晚安唇膜非常適合。

護唇膏推薦5：海洋拉娜 The Lip Volumizer 修護唇萃

頂級修護的代表選手！La Mer 這款唇萃蘊含品牌靈魂成分 Miracle Broth™結合維他命、海洋礦物質還有其他營養成分，強調「深層保濕、柔嫩修復」，絲滑質地一抹即化搭配淡淡薄荷感，睡前厚擦一層讓嘴唇徹底休眠養膚。

護唇膏推薦6：LANEIGE 蘭芝 睡美人極萃滋養晚安唇膜

韓妞人手一顆的晚安唇膜，含有獨家包膜鎖水科技，加上綜合莓果精萃，能為唇部保濕修護一整夜！有效軟化老廢角質、保濕同時提亮唇色，果凍質地塗起來水潤Q彈，還有Berry、Matcha、Taro、Peach 等多種香味做選擇，睡前厚敷一層隔天就能讓唇部水嫩發光。

護唇膏推薦7：戀愛魔鏡 THERAPIND 魔唇夜間修護霜

前陣子在 Treads 上討論度極高的戀愛魔鏡夜間修護款，主打「8小時長效滋潤、深入修護」內含玻尿酸與植物精華，質地輕盈不厚重，適合日常保養或夜間厚敷，平價又有效，是素唇女孩的潤唇神隊友。

護唇膏推薦8：Uriage 小藍管 夜間修護潤唇膏

來自法國藥妝品牌，網友都稱它是「行走的加濕器」，配方高達99.6%天然來源，內含玻尿酸、牛油果脂、維他命E等七重修護成分，強調「深層滋養＋全天候防護」睡前厚敷一層，隔天死皮完全溶解，唇況瞬間回春！

護唇膏推薦9：Carmex 小蜜媞經典原味修護唇膏

換了 8 次密碼的 Jimin 終於把 IG 找回來了！在新發布的貼文裡， Jimin 手上拿的護唇膏正是好萊塢明星最愛、全球名人和模特兒化妝包裡必備 Carmex 小蜜媞最經典的小黃管「經典原味修護唇膏」以多重滋潤成份在雙唇表面形成鎖水保護膜，配方中的綿羊油（羊毛脂）還是天然高效的保濕成份，可以在唇部形成柔軟防護層，減少水分流失，改善乾裂與脫皮，讓雙唇回復平滑細緻，而且秋冬使用特別有感。

護唇膏推薦10：雅詩蘭黛 粉嫩慾望潤色護唇膏

同樣來自 BTS 的大哥 Jin 在演唱會後台擦的護唇膏則是雅詩蘭黛粉嫩慾望潤色護唇膏，這支添加了 45% 植萃保養油，上唇能瞬間潤澤卻完全不黏膩，質地很輕盈，還可以依照唇部溫度自動校正暗沉唇色，一抹轉化成專屬於你的自然粉嫩色澤，偽素顏或日常補妝都超加分！

延伸閱讀：

小紅書蜜桃粉唇彩推薦：8 款水潤到霧感質地，素顏擦也超好看！

揮別37公斤的病態美！《善意的競爭》假千金姜惠元的保養祕訣公開，愛用凡士林、隨身必帶唇彩...





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2026護唇膏推薦：10款夜間修護必備，BTS金泰亨、Jimin愛用款也上榜！

● 搶先看 GA 全新空氣織法訂製「奢華柔紗訂製唇露」#特色水唇紗～精選絕美高級裸紗四色，高訂秀場「烏干紗裙調色」竟然能擦出柔紗霧光唇，美到失語必收！