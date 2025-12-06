小紅書登手機APP下載第一！Cheap曝心態：他們想看看多恐怖

內政部4日發布，「小紅書」恐成為網購詐騙高風險場域，且未得到經營公司回應，對該APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間一年，行政院長卓榮泰更是稱，若小紅書1年未改進，下一步考慮使用科技手段直接斷掉。不過今天百萬網紅Cheap跟PTT鄉民都發現，手機的App Store商店排名裡，小紅書一度超越Threads成為第一。

一名網友在「PTT八卦版」指出，前天小紅書宣布被封後，小紅書在App Store 社交類一段時間超越Threads登上排名第一；此外，他還提到，一款用來翻牆的VPN軟體也登頂工具類第一。他忍不住質疑，「有沒有小紅書在台灣爆紅的八卦」。

廣告 廣告

對此，網友紛紛留言表示，「免費宣傳」、「結果連本來不用的人，都被好奇心搞到去下載」、「越禁越想看啊，人類本性」、「好煩喔，本來只有我知道小紅書多好用的，政府為什麼要反宣傳啊，煩死」、「我還真的好奇去下載了」、「以前就是女性向的平台，現在搞到出圈」、「之前美國要封鎖tiktok，小紅書下載暴增；現在台灣要封鎖小紅書，小紅書下載又暴增」。

Cheap也在臉書粉專發文指出，小紅書登上下載第一，本來小紅書女生用比較多，沒想到政府一封就出圈了，他猜測兩邊心態，「政府：這個詐騙很多，又不給管，很危險；民眾：沒用過，真的假的，我來看看多恐怖」。

內政部指出，「小紅書」在台使用量於一年內急速增加上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因為無法管轄，被害人求償無門。為保障台灣用戶個資安全，今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但至今業者無任何回應。

更多中時新聞網報導

保健》70萬人睡眠呼吸中止症 5成肥胖

吳克群忙到緊繃 找田定豐頌缽療癒

不合作五堅情團員 黃偉晉單飛拚出輯