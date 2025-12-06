小紅書登手機APP下載第一！Cheap曝心態：他們想看看多恐怖
內政部4日發布，「小紅書」恐成為網購詐騙高風險場域，且未得到經營公司回應，對該APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間一年，行政院長卓榮泰更是稱，若小紅書1年未改進，下一步考慮使用科技手段直接斷掉。不過今天百萬網紅Cheap跟PTT鄉民都發現，手機的App Store商店排名裡，小紅書一度超越Threads成為第一。
一名網友在「PTT八卦版」指出，前天小紅書宣布被封後，小紅書在App Store 社交類一段時間超越Threads登上排名第一；此外，他還提到，一款用來翻牆的VPN軟體也登頂工具類第一。他忍不住質疑，「有沒有小紅書在台灣爆紅的八卦」。
對此，網友紛紛留言表示，「免費宣傳」、「結果連本來不用的人，都被好奇心搞到去下載」、「越禁越想看啊，人類本性」、「好煩喔，本來只有我知道小紅書多好用的，政府為什麼要反宣傳啊，煩死」、「我還真的好奇去下載了」、「以前就是女性向的平台，現在搞到出圈」、「之前美國要封鎖tiktok，小紅書下載暴增；現在台灣要封鎖小紅書，小紅書下載又暴增」。
Cheap也在臉書粉專發文指出，小紅書登上下載第一，本來小紅書女生用比較多，沒想到政府一封就出圈了，他猜測兩邊心態，「政府：這個詐騙很多，又不給管，很危險；民眾：沒用過，真的假的，我來看看多恐怖」。
內政部指出，「小紅書」在台使用量於一年內急速增加上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因為無法管轄，被害人求償無門。為保障台灣用戶個資安全，今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但至今業者無任何回應。
更多中時新聞網報導
保健》70萬人睡眠呼吸中止症 5成肥胖
吳克群忙到緊繃 找田定豐頌缽療癒
不合作五堅情團員 黃偉晉單飛拚出輯
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 85
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 17
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 26
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 24
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 1 天前 ・ 68
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 1 天前 ・ 7
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 181
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 57
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 27
「無人演唱會」後遭質疑 濱崎步再發聲：遺憾始終揮不去
日本天后濱崎步的上海演唱會，在前一天遭到中國以「不可抗力因素」取消，不過她仍獨自面對1萬多個空座位完成演出。事隔數日，濱崎步今（6日）再度發聲，透露內心掙扎。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 17
小紅書禁令助打詐？8成5網友認為在瞎忙 苦苓提「當年慘事」：民進黨很敢
有中國版「Instagram + Pinterest」之稱的小紅書，禁令議題持續延燒，內政部警政署刑事局4日宣布即起對小紅書，發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。由於小紅書在台高達300萬用戶，內容涵蓋美妝、時尚、旅遊等主題，消息一出炸出不少使用者大表不滿，但行政院長卓榮泰展現強硬態度，表示不排除「直接封殺」。對此，媒體人苦苓今（6）日在臉......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 61
晚年不交朋友，也不串門子？人生下半場的高級活法：不合群也可以
朋友是一生中的寶貴財富，然而，年老後的朋友不求多，應結交能自在相處的夥伴。洪建全基金會創辦人簡靜惠，退休後有豐富的人生計畫待開，然而，一場中風導致她的右半邊肢體失去知覺，於是她學著與病同行，與身體對話。簡靜惠於《面對老，我有備而來》一書中，分享自己的生命淬鍊，帶領讀者思考：年老後要坐著哀嘆？還是做好準備，迎接新的可能？以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 5
封小紅書卻不封臉書？醫狠酸「瑪利亞之牆」
[NOWnews今日新聞]中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰轉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 107
炎亞綸才宣布進軍泰國開唱！突宣布延期、開放退票「真實原因曝光」
炎亞綸日前在生日會送上驚喜，推出全新專輯《Ikigai》，並宣布在12月20日要飛往泰國曼谷當地開唱，是他首次在泰國舉辦演唱會，4日卻突然宣布延期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 29
吳慷仁回歸台劇《時候》 言承旭、張鈞甯再合體「十大豪華卡司曝光」
導演曹瑞原新作《時候 A Time》，5日正式公佈卡司名單，由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群主演，該劇也是吳慷仁簽約中國大陸經紀公司後，再度回歸台劇新作。特別的是，張鈞甯這回不只演出，還擔任了本劇監製，曹瑞原導演特別感謝對方，讓他可以更專注於創作：「賣片的事情就交給鈞甯處理。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
AAA頒獎／全場暴動！舒華中文高喊「我是誰」5萬人齊喊 她滿意笑了
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。稍早頒發「AAA best choice」獎項，由I-DLE舒華獲得。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
F4真的變F3了！無預警發新歌MV 周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻
F4今年7月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但朱孝天「大嘴巴」而因此喊卡。先前《鏡報》獨家報導，F4將會變成F3形式推出新歌，昨（5）日相信音樂無預警發布〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信共5人一起合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 8