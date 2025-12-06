小紅書禁令助打詐？8成5網友認為在瞎忙 苦苓提「當年慘事」：民進黨很敢

有中國版「Instagram + Pinterest」之稱的小紅書，禁令議題持續延燒，內政部警政署刑事局4日宣布即起對小紅書，發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。由於小紅書在台高達300萬用戶，內容涵蓋美妝、時尚、旅遊等主題，消息一出炸出不少使用者大表不滿，但行政院長卓榮泰展現強硬態度，表示不排除「直接封殺」。對此，媒體人苦苓今（6）日在臉書直呼，「民進黨真的一點都不怕增加敵人！」

廣告 廣告

​數位發展部（數發部）3日點名抖音、小紅書、微博等幾款App，指其內容存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間等多種風險行為，其中以小紅書違規樣態達15項最多。隔日，刑事局舉行記者會，指小紅書從2024年至今涉及1706件詐騙案件，總計財損高達2.7億元，依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取的命令。

給小紅書1年觀察期 卓榮泰：下一步不排除直接斷掉

雖行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元強調，境內使用的數位平台或應用程式都必須符合中華民國規範，政府不能對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，這是對守法業者的不公平，更是公權力的棄守。雖內政部宣布禁令暫定期間為1年，但卓榮泰5日再廣播節目專訪表示，LINE、Google、Meta等社群平台都已落地納管，出現詐騙廣告能要求業者在指定時間下架，他提到，Meta就曾被開罰，讓大家都知道「台灣是玩真的」。

卓榮泰指出，反觀小紅書根本不願落地、也不理會政府要求，除詐騙財損高達2億元外，當中也有許多不當內容恐妨礙青少年身心成長，但小紅書都不配合處理；他更強調，若小紅書持續置之不理，下一步很可能就是要用科技手段、考慮直接斷掉，但仍要持續觀察小紅書在這1年中的作為。苦苓對此則提及當年中天關台案，表示民進黨當年禁中天已經夠慘烈了，現在還要禁小紅書，真的一點都不怕增加敵人。

禁小書助打詐？8成5網友認為沒幫助

另外，《不禮貌鄉民團》YouTube頻道5日發起「政府為了打擊詐騙，封禁小紅書app，你認為對打詐是否有幫助？」網路投票，結果顯示，截至6日中午，已有約10萬人參與投票，在3個選項中，高達85%的參與者認為「沒幫助，政府在瞎忙」、有8%的網友「有幫助，政府做得太好了」；另外7%的人沒意見、不知道。

更多風傳媒報導

