小紅書禁令有解？作家曝「它」最強抗議工具

▲內政部4日正式宣布，對「小紅書」實施網路停止解析與限制接取措施，封鎖期為1年。（圖／翻攝自X@xiaohongshu）

[NOWnews今日新聞] 在台灣擁有超過300萬用戶的中國社群平台「小紅書」，因資安檢測不合格，再加上2年涉入1706件詐騙，總財損近2.5億元，內政部昨（4）日正式宣布，對「小紅書」實施網路停止解析與限制接取措施，封鎖期為1年。對此，作家郭志榮在擁有7.2萬人追蹤的粉專「漂浪島嶼--munch」中透露，選票將決定小紅書的解禁時程，而選票通常是最強的抗議工具。

郭志榮指出，政府說，禁限小紅書，不是國家問題，而是詐騙問題；政府說，禁限小紅書，不是詐騙最多，而是最不合作。其實政府說的都對，抓詐困難，禁了詐騙管道，減少詐騙機率，斷絕訊息最有效率，所以電話詐騙最多，也該考慮禁限電話。

郭志榮提到，為了社會治安禁限，政府展現執法勇氣，打擊不合作中國小紅書，獲得人民喝采，可能增加抗中反詐選票。但是小紅書七成年輕女性，使用人數高達300萬人，萬一300萬人有一半心生不滿，百萬選票也會對選情，造成巨大影響。所以，不為紅統，純為治安，禁限小紅書，但是因為選票出走，政府必須展現最強堅持。

「小紅書限流1年後，剛好是明年11月縣市長大選，萬一因為禁限小紅書，人民記仇導致大敗，就可能改變政策，提早解禁救選票。」郭志榮直言，禁限開始，看是反詐效率高，還是選票反彈大，決定禁限的時程。他也強調，其實禁限無妨，真理由要說清，歪理由來頂替，無法取信於民，選票通常是最強抗議工具。

