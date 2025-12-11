小紅書禁用已1周！手機沒翻牆仍能使用 蘇一峰曝2可能性：使用者越來越多

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中國社群平台小紅書因未配合我國政府要求改善反詐與資安機制，內政部於本月4日下令禁用1年。不過時常針對時事表達看法的胸腔重症科醫師蘇一峰在 FB 上發文透露，政府宣布要停用小紅書一週了，不過目前「手機上還是可以不翻牆使用」，他認為，這是因政府這波操作大逆風，因此還在猶豫，並指出使用小紅書的人越來越多。貼文一出，引起網友熱議。

中國社群平台小紅書因未配合我國政府要求改善反詐與資安機制，內政部於本月4日下令禁用1年。（圖／@xiaohongshu）

內政部警政署指出，在台灣使用小紅書人數已破300萬人，但該APP自去年至今共涉及1706起詐騙案件，損失高達2億4786萬元，但因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，對小紅書祭出為期一年的「網際網路停止解析或限制接取」措施。

不過蘇一峰今（11）日發文表示，政府已宣布要進用小紅書了，但目前手機依然能在未翻牆的情況下使用，他認為有2種可能：「技術無法阻擋」及「封鎖小紅書風向大逆風，政府還在猶豫」。他並指出，政府這波操作下來，反而造成反效果，讓更多人在使用小紅書。

對此，不少網友紛紛在留言區回應表示，「本來已經刪了因為這樣又下載了」、「原本沒用經政府推銷一波，已下載來用」、「從說要刪檔那天起我才下載，每天都要上去滑，就是要看看民進黨說的詐騙在哪裡」、「現在真的還能用，我才發現小紅書好有趣，好好看喔」。



