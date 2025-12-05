小紅書禁用1年！ 卓揆：不改善「恐直接斷掉」

小紅書因遭內政部禁用一年，引發行政院長卓榮泰強硬回應，表示若小紅書未來一年沒有提出法律或技術承諾，政府可能直接採取科技手段斷掉連結。對於同為中國應用程式的TikTok，卓榮泰也明確表示，若只有回應而無改善，政府同樣不會容忍。此外，卓榮泰在專訪中針對台美關稅談判、財劃法覆議案遭立法院否決，以及藍白陣營要求總統到立院進行國情報告等議題，都做出了明確回應。

行政院長卓榮泰接受專訪。（圖／寶島聯播網YT）

針對內政部禁止小紅書使用一年的決定，卓榮泰表示政府將觀察小紅書在未來一年是否會提出法律或技術上的承諾。若小紅書持續已讀不回，政府將考慮採取更有效的科技方式處理，甚至可能直接斷掉連結。卓榮泰強調，這不只是時間的問題，而是需要看到實質改善。關於同樣來自中國的應用程式TikTok，卓榮泰指出，TikTok雖有回應，但若只是回應而不改善，結果將會一樣，政府也不能容忍，暗示可能會採取一視同仁的做法。

在台美關稅談判方面，卓榮泰表示正積極與美方在可預見的短時間內達成協議，並強調供應鏈外移不在談判內容中，也不會作為談判條件。他保證談判結果會優於台灣的競爭對手，但無法給出確切時間點。對於有傳言指台灣降關稅是用3000億美元投資交換，卓榮泰直接駁斥，表示從未聽過這個數字。

針對立法院早上否決財劃法覆議案，使卓榮泰任內提出的第八度覆議再次失敗，他表示修正版的財劃法若通過執行，政府必須多舉債2600億，因此行政院不能執行該法案。

面對在野黨要求總統到立法院進行國情報告並即問即答，卓榮泰則回應說，大家可以對他大聲咆哮，不必對總統這樣做，並強調總統不可能違憲。這也顯示執政黨對在野黨的加碼要求並不接受，可能影響國防特別預算通過的難度。

