小紅書禁用1年！高嘉瑜曝「民眾最痛恨的事」 律師批：民主國家不應封鎖言論平台

小紅書遭禁用1年，前民進黨立委高嘉瑜直指，當詐騙就在眼前，政府卻好像視而不見，這才是民眾最痛恨的！圖／翻攝自BBC

內政部於4日依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，對擁有超過300萬台灣用戶的「小紅書」APP發布為期一年的封網命令，引發社會熱議。對此，律師李毓倫坦言首次感到「信仰崩塌」，質疑在民主國家不應以任何理由封鎖言論平台。前民進黨立委高嘉瑜也在政論節目上痛批，政府若要打詐就應「打到痛點」，當詐騙就在眼前，政府卻好像對明顯存在的亂象視而不見，這才是民眾最痛恨的！

律師：民主國家不應以任何理由封鎖言論平台

李毓倫在Threads上發文表示，得知小紅書被封1年，讓她首次感受到所謂的「信仰崩塌」。她坦言，身為律師，一直深信台灣「自由、民主、法治」的美好價值，仍記得求學時老師不斷強調「凡是限制言論自由，目的必須經過最高度審查。」因為言論自由具有自我清理功能，透過公開辯論，正確的意見會留下，錯誤的自然被淘汰，這正是言論市場「開放、流動、自我修正」的精神，也是所有基本權保障的基礎。

廣告 廣告

她提到，過去曾有朋友警告她「政府終究會走向極端，有一天我們也會需要翻牆」，當時她幾乎要與對方爭論，因為她真心相信台灣是「善良、成熟、有自信的民主國家」，不會、也不應該因任何理由封鎖言論的平台。

李毓倫強調，她討論的並非政黨，而是「國家機器的界線」，她引用知名警世詩句指出，「當納粹逮捕共產黨人，我沉默；逮捕社民黨人，我沉默；逮捕工會成員，我仍沉默；等他們逮捕我時，已經沒有人能替我說話。」她直言，如今政府的刀已經落下，並反問所有網友「你還要繼續沉默嗎？」

小紅書App遭禁用1年，引發各界熱議。圖／翻攝自微博

高嘉瑜：當詐騙就在眼前政府卻視而不見 才是民眾最痛恨的

對於小紅書App遭封一事，高嘉瑜也在《TVBS戰情室》中指出，詐騙已成全民之痛，政府若能「打到痛點」，一定會獲得支持；但多數民眾使用小紅書以瀏覽美妝、健身與旅遊資訊，實際遇到詐騙的案例並不多，相較之下，LINE投資詐騙、一頁式廣告詐騙才是最常見的受害來源。而政府宣稱封鎖理由是「無法管理小紅書、難以協助被害人」，高嘉瑜認為，這種說法對民眾來說缺乏直接感受度。

她以震驚全台的「太子集團詐騙案」為例指出，台灣銀行7年內通報52次異常，但政府僅查扣約45億元；反觀泰國查扣約95億元資產，英美更凍結高達150億美元比特幣，「全球都在查扣太子集團資產，唯獨台灣針對在台買這麼多豪宅的太子集團，到底做了什麼？」她直言「當詐騙集團就在我們眼前，你卻視而不見，這才是大家最痛恨的。」

高嘉瑜強調，小紅書確實存在中國背景與資安疑慮，但在民眾眼中，它並非詐騙重災區。她呼籲政府優先處理真正迫切的詐騙問題，把資源用在能有效減少受害者的地方，才是打詐工作的核心。



回到原文

更多鏡報報導

爸媽都黃種人竟生出「金髮藍眼」混血娃！1原因成關鍵 網全羨煞：前世修了多大的福

44年前遭兵變！台南翁申請低收補助驚見「多了3子女」 DNA鑑定結果揭真相

少女與救命恩人結婚！她揭12年後意外重逢過程 母親「一句話」拉開序幕