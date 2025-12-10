小紅書禁1年掀議！館長示警：已得罪年輕人

▲網紅館長陳之漢痛批民進黨自大罷免後一蹶不振。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 內政部近日宣布禁用中國社群app小紅書1年，原因是沒有遵守台灣防詐規定，網紅「八炯」温子渝對此表達失望，明明去年《詐欺犯罪危害防制條例》是藍綠白三黨共同通過，當時包含民眾黨立院黨團總召黃國昌、國民黨立委羅智強等人都表示支持，但民進黨仍第一時間失去話語權，被當「沙包黨」。對此，網紅「館長」陳之漢也直言，八炯「跳車」的象徵意義不容小覷，更警告執政黨恐怕已經得罪年輕世代。

館長7日直播表示，八炯跳車，完了，代表民進黨得罪年輕人了，要沒票了，他更呼籲民進黨不會玩政治就不要玩，並強調自己才會玩政治，且永遠知道人民價值在哪裡，民進黨只有民進黨價值，連八炯這種都不挺了，要跳車，就知道民進黨封小紅書有多愚蠢。

館長痛批，自今年716、823大罷免至今，民進黨一蹶不振，民調遲遲無法回升，政府近月更不斷拋出台灣國論述、美國國防部長不派兵說法，以及1.25兆元國防特別預算案，在兩岸軍力落差面前顯得蒼白。

館長認為，中國現役兵力約200萬、後備兵役高達2000萬，解放軍軍力發展超乎想像，包含核導彈、軍機、艦艇等都具備規模優勢，一年造一個艦隊，便宜又大碗。相較之下，台灣海鯤號潛艦載浮載沉，民進黨卻仍忙於亂七八糟的事情。

