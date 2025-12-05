小紅書禁1年！他哀號「改什麼APP？」 兩派網吵翻：不要過度依賴
生活中心／張尚辰報導
內政部日前拋出震撼彈，直指中國社群平台「小紅書」資安檢測全數不合格、又牽涉上千件詐騙案，宣布將封鎖至少一年。對此，就有網友好奇，若無法使用小紅書，有什麼替代的平台可以使用嗎？貼文發出後，引發網友熱議。
該網友昨（4）日在Dcard上以「小紅書要被封了，大家準備用什麼來代替？」為題發文，指出如果要參考美妝、穿搭類的，其實IG和Dcard上都有很多豐富內容，且都是台灣本地自己的分享。
旅遊、美食的話，原PO推薦可以看看專業部落客的，只是一時之間要從小紅書完全轉移到別的平台，難免會覺得有些不習慣，「體感覺得小紅書的資訊比較密集，也更容易滑到自己有興趣的內容」。
不過，原PO也認為這或許是一個轉機，可以把流量導回台灣本地的平台，也可以多多支持台灣創作者，但即使如此要在短時間內找到可以完全代替小紅書的平台，還是讓原PO覺得有點難度，於是發文詢問網友，會有什麼APP代替小紅書？
貼文發出後，不少網友紛紛留言，「出國一些景點的拍照機位都是從小紅書上找的，很多部落格上都沒有」、「主要是一些冷門的東西只有上面有，而且不用翻譯」、「在小紅書上問任何問題都不會被說伸手文」。
不過，也有人認為，「沒有使用過小紅書，他的不可替代性真的有這麼高嗎」、「Facebook、Google、Line、TikTok，都有依照台灣法令設置法律代表人，配合我們的執法要求」、「很多資訊真的不是只有小紅書才有，真心希望大家不要過度依賴這個APP」、「沒用小紅書所以無感，但我覺得應該先禁抖音」。
事實上，「小紅書」在台灣用戶有超過300萬人，但據悉自今年起已涉及1706件詐騙案件，財損達2億4768萬元。對此，內政部與刑事局昨日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，時間為期1年。
