小紅書突遭封鎖 蔣萬安喊話：對台灣民主、年輕人要有信心

對於小紅書無預警遭封鎖，蔣萬安表示，要對台灣民主與年輕人有信心。（鏡報董孟航）

內政部以防詐與資安疑慮為由，無預警封鎖中國社群平台「小紅書」App；對此，台北市長蔣萬安表示，要對台灣民主與年輕人有信心，我們在華人世界引以為傲的言論自由，賴政府這樣做，我們還能稱是「不翻牆的民主」嗎？

小紅書2年來涉入1,706件詐騙案，造成財損達2億4,768萬餘元；鑑於無法依法調取必要資料，執法機關偵辦困難，且因無法管轄，導致被害人求償無門，因此政府啟動「網際網路停止解析與限制接取」，暫定期間1年。內政部也說明，後續會視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

該措施引發國民黨人士與部分民眾不滿，蔣萬安今（5日）赴議會備詢前受訪表示，打詐當然一定是要做，當然大家都會支持，不過標準應該要一致且合理，他看到很多人提出其他社群平台也充斥詐騙廣告訊息，甚至更多，政府標準在哪要說明。若政府評估過，認為關掉一個社群平台對打詐有效，那未來1個月後、甚至定期來檢視成效。

蔣萬安也提及，看到有一說聲稱，政府是因為小紅書是對岸的社群，才會做這樣的決定，不過他認為政府對台灣民主與年輕人要有信心，「何況我們在華人世界引以為傲的言論自由，賴清德政府執意要這樣做，那我們還能稱我們是不翻牆的民主嗎？」被追問是否認為兩岸關係更悲觀？蔣重申，曾說過兩岸關係越艱困、越需要溝通交流。

