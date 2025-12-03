小紅書等5款大陸App有資安風險 數發部教3招自保

數發部今天公布中國大陸抖音、小紅書等5大App使用風險，並提出3大資安防範措施。

資安風險無所不在，數位發展部今天（3日）召開記者會，說明來自中國大陸的抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，要求公務人員不得安裝下載、傳輸使用，數發部也提供民眾3大具體的資安防範措施，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。

數發部資安署長蔡福隆表示，依中國《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門，民眾因此不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都處於極高的風險。

廣告 廣告

蔡福隆提醒，一旦民眾同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，如手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷。另外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。

蔡福隆指出，為保護個人資訊安全，民眾應避免安裝或使用以上5款資安高風險的App，使用其他App也要慎選，下載、安裝前及使用時都應提高警覺，並可採取以下3大防護措施：

1、詳閱隱私政策條款：在安裝App前，務必仔細閱讀隱私條款，了解App如何使用及儲存您的資料。

2、確認權限請求的合理性：App在要求允許權限時，應評估其合理性及必要性；並應定期檢查手機App的權限設定，關閉非必要的權限。

3、使用資安防護工具：建議可安裝防毒軟體，以阻擋惡意網站、過濾詐騙簡訊等。

此外，也可使用電信業者提供的網路防護服務，以防範惡意及釣魚網站、阻擋病毒入侵、偵測惡意程式。