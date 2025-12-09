小紅書粉轟「台灣民主是笑話」 喜劇演員一句話KO近萬人讚

政治中心／林昀萱報導

小紅書遭禁止一年，引起正反兩派熱議。（圖／翻攝自微博）

近日內政部以打詐為由，正式宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，掀起社會兩派討論。就有小紅書用戶不滿怒轟「台灣民主是笑話」，被喜劇演員以一句黑色幽默KO，吸引近萬名網友按讚聲援。「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，且迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元。內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。就有小紅書粉絲在社群平台Threads不滿發聲：「紀錄，2025翻牆元年。被迫學會翻牆的本領」、「說個笑話，號稱民主國家，先封了電視台又封了平台，然後告訴你是自由國家 」。

不過，水肺潛水教練兼喜劇演員「Vincent 文森在台上」幽默回覆：「講笑話的部分，還是讓我們喜劇演員來吧，你們不要亂投票，讓以後我們稿子都要被審查就好」，一句話KO對方，吸引6.8萬次瀏覽，近萬人按讚聲援：「不愧是喜劇演員，講話抽的人，通常腦子都轉比較快比較聰明。太嗆了，超好笑」、「捍衛喜劇演員不受審查的自由！」「這倒是真的，說台灣沒言論自由的，笑果文化去了解一下」、「不要亂投票，這種話會出現在民主國家，不愧是喜劇演員」、「你的說詞完全不愧對你喜劇演員的身分」。

民進黨質疑，藍白當初共同立法，現在卻不挺打詐？（圖／翻攝民進黨臉書）

有網友指出，就是因為藍白「亂投票」促成《詐欺犯罪危害防制條例》三讀通過，讓政府可以依法限制接取小紅書。民進黨也表示，回想去年打詐專法立法、要管理網路平台業者時，立法院長韓國瑜特地前往內政委員會聆聽、關心，藍白立委也喊得比誰都大聲，包括國民黨立委王鴻薇在2024年5月27日打詐專法審查時，質詢行政部門「沒有在台設法人代表又不不配合打詐，要怎麼處罰？」並表示「一定會支持，希望能夠成功」；民眾黨黨團總召黃國昌在2024年7月12日打詐專法三讀通過時表示：「這一次我們終於回應人民期待，課與電信機構、金融機構、網路平台防詐義務」。2024年8月14日國民黨立委徐巧芯在回顧第一會期問政時，將打詐專法列入自己的政績，強調「具一定規模的網路廣告平台業者必須配合防詐，網路廣告平台刊登或推播的廣告，不得含有涉及詐欺的內容」。民進黨不解質疑，藍白立委的發言、發文言猶在耳，怎麼當政府依據打訪專法《詐欺犯罪危害防制條例》執法時，同一批人卻反而跳腳護航詐騙集團了呢？

除了反對禁止的小紅書粉絲外，也有一票網友認同政府做法在Threads聲援：「我是小紅書重度用戶，但一點都不反對政府下禁用令，畢竟比起無腦滑影音，國安才是最該被重視的。就換個APP滑就好，哪有這麼嚴重」，「不要再理包庇詐騙的小紅書了，關心一下台灣海底電纜好嗎？現在已經被中國偷偷截斷10條了，快沒有聯外網路了啦」、「抱怨小紅書被禁的人，對海底電纜被割卻無感，滑小紅書不需要網路嗎？是在無腦什麼？」「前東家是做資安的，小紅書是我前中國同事都勸人不要安裝的東西」。

