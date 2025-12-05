小紅書若再「已讀不回」 卓榮泰：可能直接斷掉

針對小紅書遭禁一年，卓榮泰強調若不改善「可能直接斷掉」。（資料照片/ 鄒保祥攝）

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》，對中國APP小紅書禁止一年，引發各界討論。對此，行政院長卓榮泰今天（5日）接受廣播節目專訪時說，小紅書來自中國大陸，但卻完全不理會政府的任何要求，其平台上的詐騙金額也高達2億，而TikTok雖然相對配合，但也不能只回應卻不改善，會給他們更長的時間觀察，但若不改善也不能容忍，強調「可能就直接斷掉」。

卓榮泰今日接受廣播節目《寶島全世界》專訪，談及小紅書遭禁一年，「抖音為什麼不禁？」，卓榮泰說明，平台分成幾個階段來處理，第一是在台灣有落地的國際平台如Meta、Line、Google、Threads等，有落地就可以找到負責人、公司在哪裡，揭收到詐騙不實廣告時，就可以要求在時間內下架，沒有做就可以處罰，像是Meta就被處罰了幾百萬。

卓榮泰接續指出，像小紅書、TikTok等根本不來落地的，TikTok面對政府要求下架等行為比較配合，後續也有相關法律上的保障程序要突破，但小紅書是完全不理會政府的任何要求，而且小紅書產生的詐騙金額已經高達兩億，受害人非常多。對兒童青少年長時間的觀看也是親子團體相當在意的，必須加以限制。

至於爲什麼是禁止一年的時間，卓榮泰則說，這表示台灣還是一個言論自由的社會，對於這些傷害青少年或不實廣告的，因為也不能直接處罰當事人，只能阻斷，看國人的瀏覽習慣能不能改變，降低它的影響力。但他強調若仍不改善，應該會有其他更好的科技方法可處理「可能就直接斷掉」。



