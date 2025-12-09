小紅書衝下載第1名！醫曝人民心聲：習慣了

▲內政部4日正式宣布，對「小紅書」實施網路停止解析與限制接取措施，封鎖期為1年。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 在台灣擁有超過300萬用戶的中國社群平台「小紅書」，因資安檢測不合格，再加上2年涉入1706件詐騙，總財損近2.5億元，內政部4日正式宣布，對「小紅書」實施網路停止解析與限制接取措施，封鎖期為1年。然而，小紅書的下載量卻瞬間衝到社交類APP的第一名，這讓胸腔科醫師蘇一峰狠酸：「可見人民習慣把政府當謊言的製造者了。」

蘇一峰醫師今（9）日在臉書發文指出，小紅書越被政府禁止，反而越來越紅。同時他也附上截圖，畫面中可以看到，小紅書是目前所有APP下載第2名、社交類第1名，讓他不禁嘲諷：「可見人民習慣把政府當謊言的製造者了！」他也直言，沒想到有一天在台灣要翻牆才能使用社交軟體，綠共統治名不虛傳。

貼文一出，網友也紛紛留言表示「綠共捧紅了小紅書喔！還會一直延燒下去！會讓更多更多的人，想去使用小紅書！（民進黨倒-台灣會更好）！」、「真的，我原本對這個沒興趣，被爛政府逼到想去看看」、「小紅書內容很好看不商業且不政治哦，我已用了好幾年從沒被詐騙過，反而我被臉書裏面商品騙了幾次」、「禁到我都想下載來用」、「喊著民主的口號、做出像共產的事」。

