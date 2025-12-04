小紅書被下令限流！資安專家揭「一招就能躲過封鎖」：技術上擋不住

小紅書遭指對於海基會要求改善的函文已讀不回，內政部今天宣布將小紅書限流1年，不過實務上不易操作。李依璇攝

內政部今（4日）宣布將依《詐欺犯罪危害防制條例》對擁有逾300萬台灣用戶的小紅書（RED）祭出「停止解析、限制接取」一年措施，理由包括涉入逾1700件詐騙、資安檢測15項全數不合格、且平台拒不配合法規。不過資安專家指出，所謂的「限流、降網速」僅能影響使用台灣本地公共DNS的民眾，只要切換國外DNS或使用VPN即可繞過，實際封鎖效果有限。

不具名的資安專家直言，該措施在技術上「很難完全阻擋」，專家指出，政府所能控管的多屬台灣境內的公共DNS服務（如中華電信HiNet、學術網等），使用這類DNS的一般民眾會受到影響；但只要改用國外DNS伺服器，或透過VPN連線繞過台灣出口節點，APP依舊能正常使用。

廣告 廣告

專家分析，國際平台若未在台設立據點、未受本地法規拘束，技術封鎖往往成效有限，「限流能做的比較像是『降低接觸門檻』，而非真正封禁。」因此，未來若要有效降低平台詐騙風險，仍須搭配法制建置與跨國合作。



回到原文

更多鏡報報導

內政部出手小紅書「封網1年」 資安檢測15項全不及格！300萬用戶受影響

獨家／誘捕翻車300萬被搶還被打 北市警雪恥！勦破黑幫風飛砂追回78萬

獨家／「聖石金」遭控吸金黑歷史曝光！實際負責人竟是通緝犯9月才落網