小紅書被下令限流！資安專家揭「一招就能躲過封鎖」：技術上擋不住
內政部今（4日）宣布將依《詐欺犯罪危害防制條例》對擁有逾300萬台灣用戶的小紅書（RED）祭出「停止解析、限制接取」一年措施，理由包括涉入逾1700件詐騙、資安檢測15項全數不合格、且平台拒不配合法規。不過資安專家指出，所謂的「限流、降網速」僅能影響使用台灣本地公共DNS的民眾，只要切換國外DNS或使用VPN即可繞過，實際封鎖效果有限。
不具名的資安專家直言，該措施在技術上「很難完全阻擋」，專家指出，政府所能控管的多屬台灣境內的公共DNS服務（如中華電信HiNet、學術網等），使用這類DNS的一般民眾會受到影響；但只要改用國外DNS伺服器，或透過VPN連線繞過台灣出口節點，APP依舊能正常使用。
專家分析，國際平台若未在台設立據點、未受本地法規拘束，技術封鎖往往成效有限，「限流能做的比較像是『降低接觸門檻』，而非真正封禁。」因此，未來若要有效降低平台詐騙風險，仍須搭配法制建置與跨國合作。
