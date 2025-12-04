小紅書被內政部封一年 凌濤：綠共、紅共共築網路長城

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

來自中國的網路影音APP「小紅書」近來也成詐騙利用管道之一，在2年內就涉入高達1706件詐騙案，造成國人財損近2.5億元，但卻無法對其調取必要資料，內政部決定下重手祭出限流斷網手段，暫定為期一年，預計有300萬用戶受影響，桃園市議員凌濤表示，如果荒唐理由要關「小紅書」一年，那「魯莽的萊爾校長」也該關一年，讓賴總統閉嘴一年。

凌濤表示，賴政府打詐不力，竟稱小紅書app造成財損達到2.48億所以要封鎖一整年；若以同樣標準，其他社群平台詐騙金額都超過小紅書，是不是全部都要封鎖，還是讓台灣社群平台窒息、大搞網路戒嚴，才是賴清德總統的目的？

凌濤進一步說，若以詐騙多要被封鎖的邏輯，那「萊爾校長」過去提及2027中國攻台修改「的準備」，是不是在詐騙恐嚇台灣人民？而承諾要「團結十講」，只講到第四講不願意繼續下去，是不是君都在戲言？

凌濤指出，回顧賴總統在 2024 年 8 月「全面阻絕詐騙論壇」上稱政府要成立「打詐指揮中心」、展開跨部會合作、公私協力，當年度依內政部打詐儀表板統計，全國詐騙22萬件，財損達到1332億，讓人民損失慘重，萊爾校長說大話卻沒做到，是不是才是應該被禁言封鎖一年？數發部預算滿滿，在網路打詐不力不下台，打詐還瞎扯抗中牌封鎖小紅書，真令人搖頭。

凌濤說，當賴政府又說是因為「小紅書」無法納管，所以要關「小紅書」一年，那恐怕那個愛開詐騙支票，又管不住自己那張嘴的「魯莽的萊爾校長」，恐怕更該被關上嘴一年。他表示，過去相比中共的網路長城，我們台灣引以為傲的是自由的空氣，寬廣胸襟，今天2027還沒到，賴政府卻想讓大家體驗綠共紅共一家親，一起建築網路長城！



