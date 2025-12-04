小紅書被封後有替代平台？一票女網友搖頭：載VPN續用

內政部次長馬士元今（4）日召開記者會表示，即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，此舉將衝擊台灣300萬名用戶，同時也引發民眾議論，就有網友好奇小紅書被限流後，該換什麼平台代替，大批女網友一面倒讚許小紅書很實用，直言下載VPN也要繼續用。

一名網友在Dcard女孩板發文，台灣300萬用戶這幾天就會連不上小紅書，要開始找替代平台，美妝穿搭可以看IG跟Dcard，旅遊美食可以找部落客，一時間要轉移陣地還是不習慣，也認為小紅書的演算法超強，容易滑到自己有興趣的內容，好奇大家準備用什麼來代替。

貼文引起熱議，不少人直呼替代難度高，「老實說個人覺得沒有app可以替代小紅書」、「超級好用的」、「完了，小紅書大於一切欸，甚至超過ig、脆」、「我用了之後就不太看ig了」、「出國一些景點的拍照點都是從小紅書上找的，很多部落格上都沒有，我真的會發瘋」、「感覺很多國外新知識反而要從小紅書比較容易取得」。

也有人表態會想方設法繼續用小紅書，「我應該還是先試試vpn，對我來說小紅書太不可替代了」、「真沒想到台灣人也有用到vpn的一天，果然兩岸一家親」、「笑死ㄟ，現在變成我們也要翻牆？真的是越來越誇張了」、「政府要禁小紅書只會讓我更堅持要繼續用，之後一定是vpn載好載滿」。

