小紅書被封惹議！李四川喊「多交流別交惡」

[NOWnews今日新聞] 中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app，刑事局更指出，自去年至今，小紅書在台累計涉及1706件詐騙案，財損高達2.47億元。對此，台北市副市長李四川今受訪指出，兩岸應該要多交流，交流才不會產生誤會、誤判，交流比交惡好。

對此，李四川今上《千秋萬事》表示，兩岸應該要多交流，當然現在越緊張，台北市長蔣萬安也講說一定要交流。因為交流才不會產生誤會、誤判，交流比交惡好，他也贊成兩岸要交流，多了解。

另外，關於年底將舉行的雙城論壇，李四川也認為，雙城論壇談了十幾年，他希望這次還是可以到上海就市政進行交流，交流才不會產生誤會、誤判，這是台北市府一貫的政策。

