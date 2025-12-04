小紅書被封懶人包／為何被禁？300萬用戶必看5大重點！

生活中心／張予柔報導



針對台灣用戶快速成長的社群平台「小紅書」，內政部與刑事局今（4）日下午宣布，依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，已對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。政府強調，此舉是為防止詐騙及假訊息蔓延，並非針對特定國家或涉及兩岸議題。這項措施牽動台灣超過300萬名用戶，也引發「為什麼被禁？不刪會不會被罰？用了會怎樣？」等討論。以下重點整理，讓你一次看懂。





一、小紅書為什麼被禁止？主因不是兩岸政治，而是「1個理由」

1.資安檢測中15項指標全部不合格 過度存取手機權限

要求開啟相簿、通訊錄、定位與檔案存取等，超出社群平台所需功能

擷取使用者生物特徵資料

國安局表示，該 APP 存在可疑程式設計，恐在未經同意下自動蒐集臉部辨識、指紋等生物特徵，若遭惡意利用，可能造成用戶個資難以挽回的損害

蒐集敏感個資

通訊錄、定位、相簿等

資料疑似回傳境外（中國）伺服器

將使用者行為紀錄與個資資料傳送至中國境內伺服器，無法由第三方或政府機關加以監督或追蹤

2.涉入大量詐騙案件 兩年內已涉及1,706件詐騙案件，累計造成的損失逾2億4768萬元 3.未在台設立法律代表人，無法依法調資料 平台架構不透明，不受台灣管轄

政府無法取得偵辦必要資料、要求平台交出使用者資料或合作調查，導致受害者無法申訴、無從求償，造成「法律真空」



二、小紅書被封鎖後會怎麼樣？未刪除會被罰嗎？

對300萬用戶有什麼影響？

APP 將逐步無法使用，因「停止解析」的技術措施，台灣網路會逐步阻斷與小紅書伺服器連線，導致：

1.一直轉圈圈

2.無法登入發文、觀看

3.搜尋、瀏覽都失效

不刪除會被罰嗎？

不會違法、不會受罰

官方建議「停止使用並解除安裝」，理由是：存在高度資安風險

三、用戶最關心的5個問題

1.用VPN 能繞過封鎖嗎？

技術上可能可行，但不在台灣網路保護範圍內，仍有相同資安風險。若封鎖持續擴大，未來可能愈來愈難連線

2.創作者會受到什麼影響？

創作者將因平台封鎖而無法更新，失去粉絲互動與與商業合作的主要管道

3.商家會受到什麼影響？

商家後台將面臨營銷中斷，對仰賴小紅書經營的品牌衝擊最大，恐需緊急轉移至其他平台應對

4.消費者會受到什麼影響？

小紅書在台灣的主要用戶是年輕女性消費者，將無法查閱穿搭、美妝、旅遊等內容

5.會禁超過 1 年嗎？

政府表示，是否解禁取決於業者是否願意配合台灣法規，包含：

1.設置在台法律代表人

2.改善資安與資料透明度

3.能配合偵辦



四、為什麼其他APP都沒被封鎖？政府做過什麼？為何被禁用？國際作法？

其他APP都沒事？

Facebook、Google、LINE、TikTok 都有設立台灣法律代表人，並完成商業登記、稅務配合與資安要求

政府做過什麼？ 2025年10月14日透過海基會正式發函，請小紅書母公司限期提出資安改善計畫，並設立法律窗口，但卻52天未獲任何回應。

因中國背景被封鎖？ 政府強調此舉是因法律義務未履行，並非針對特定國家或兩岸議題

國際作法？

中國本身曾對小紅書開罰；美國德州將其列為資安風險應用程式，禁止公務設備安裝或使用小紅書



總結來說，小紅書在台遭封並非單一事件，而是長期未與政府機關合作、未遵循在台營運的要求而造成的結果。政府的做法也同時在向所有平台示警，「不論背景來自哪個國家，只要不遵守台灣法規，都可能面臨禁用」。未來是否解禁，將取決於小紅書是否願意配合在台設立法律代表人、改善資安、並配合偵辦。

