小紅書被封殺1年！媒體人：跟對岸有何不同

▲內政部以打詐為由，宣布封鎖小紅書1年。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 內政部以近2年共涉及1,706件詐騙、財損超過2億元為理由，自4日起對中國社群平台「小紅書」啟動「網路停止解析與限制接取措施」，暫定封鎖期為1年。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，他理解政府提出的原因，但仍不認同這項封禁決策，因小紅書使用族群多為女性消費者，與政治議題根本無關；若因政治因素強硬封鎖，小紅書的使用者恐難以接受。

黃暐瀚5日在政論節目《57爆新聞》指出，小紅書在台灣已有300萬名使用者，內容多集中於 穿搭、美妝、手作、美食等生活題材，並非政治角力的戰場。他並提到，以台灣詐騙現況來看，單日網路詐騙金額平均就衝上4億元，相比之下，小紅書的案件數量根本只能算是「小巫見大巫」，真正的詐騙主戰場應在其他社群平台。

針對整體詐騙數據，黃暐瀚補充，過去1個月，台灣共出現7萬8千多則詐騙訊息，其中臉書高達5萬2千件、Threads則超過1萬件，而小紅書僅約百餘件，顯示使用者遭詐頻率遠低於其他平台。黃暐瀚強調，臉書雖遭大量檢舉詐騙，但因願意配合提供資料而未遭封鎖，難道有因此讓詐騙減少或消失嗎？

黃暐瀚直言，在詐騙確實存在，但量體不高的情況下，他不禁開嗆：「把小紅書封鎖一年，跟對岸又有什麼不同？」黃暐瀚認為，若小紅書不願與台灣溝通或提供資料，政府可直接提醒民眾提高警覺即可，而非採取全面封禁措施；尤其小紅書使用族群大多不涉政治，若因政治因素而被封，勢必會引發使用者反彈。

