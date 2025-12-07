小紅書被封箝制言論自由？ 劉世芳嗆讓小偷愛拿什麼就拿什麼嗎

小紅書被封挨轟箝制言論自由？劉世芳嗆難道讓小偷愛拿什麼就拿什麼嗎？（圖：張柏仲攝）

內政部宣布封鎖小紅書惹議，台北市長蔣萬安怒轟，「所以現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？反中反到自己變成共產黨，人民無法理解也沒辦法接受」。內政部長劉世芳今天（7日）回嗆台灣並沒有共產黨，提出這樣論調的人，是反對警政署打擊犯罪嗎？

劉世芳表示內政部根據詐防條例42條，小紅書並沒有在台灣落地，不遵守台灣自由法治和相關規範。更比喻就好像有小偷到你家時，你跟他說「好，這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西」，如果是這樣，台灣就是沒有法治的社會，這樣子怎麼會叫箝制言論自由呢？

針對賴清德總統指出，台灣是主權獨立的國家，名稱是中華民國，不需要另行宣布獨立。劉世芳表示，民眾行走社會各地時，會覺得我們就是台灣人，「我們台灣是一個主權獨立的國家，現在的國號就叫中華民國」。

總統賴清德昨天出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，說明民進黨沒有改國號，原因是《台灣前途決議文》中明確指出，台灣是主權獨立的國家，名稱是中華民國，無論國名是什麼，指的都是台澎金馬2300萬人民，這個國號有助於團結台灣社會，且名字寫在憲法裡，不需要另行宣布獨立。