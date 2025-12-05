小紅書被封鎖原因是？被禁還能用嗎？沒刪會被罰嗎？正反意見怎麼看？【Yahoo議點通】

小紅書是不少年輕人查美妝、旅遊、穿搭攻略的手機App，近日卻因被內政部點名15項資安指標全數不合格，加上捲入多起詐騙案件，遭依詐欺犯罪危害防制條例第42條下令封鎖一年，引發爭議。究竟小紅書被封鎖發生什麼事？【Yahoo議點通】帶你一文了解。

小紅書被內政部下令停止解析和限制接取一年，引起各方討論。你怎麼看呢？（示意圖／Getty Images）

內政部為什麼封鎖小紅書？

內政部公告，來自中國的App「小紅書」，自2024年迄今，已涉入1706件詐騙案件，造成2億4768萬餘元的財產損失，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，被害人求償無門，形成實質法律真空；為了因應情資研判及實際偵辦所揭示的高度風險，內政部決定按照詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」的規定，對小紅書發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間一年。

內政部長劉世芳強調，小紅書視打詐法規於無物，在台灣沒有法定代理人，且聯繫已讀不回，政府當然不支持。政府對小紅書沒有黨派色彩的疑慮，而是只要到台灣做生意，就應該遵守相關法規。（Yahoo新聞）

小紅書封鎖還能用嗎？小紅書App沒刪會被罰嗎？

由於目前政府針對小紅書是採取「停止解析、限制接取」的做法，不是全面禁止安裝；因此一般用戶沒有刪掉小紅書App，不會觸法也不會挨罰，但打開小紅書App或網頁後，畫面將會逐步呈現無限轉圈圈，無法登入發文、搜尋與瀏覽。（民視新聞網）

內政部呼籲，請國人切勿下載小紅書，如已下載亦請停止使用，改以其他符合資訊安全標準的合法平台為佳，避免讓個資暴露在外流的風險中。

Meta詐騙也很多為何只封鎖小紅書？刑事局：沒納管、不回應是主因

外界質疑，Meta、LINE的詐騙事件也層出不窮，為什麼只封鎖小紅書？是否有政治考量？對此，內政部解釋，今（2025）年1到11月，各部會依詐欺犯罪危害防制條例通報涉詐網站停止解析共有4萬5094組，也就是這次針對小紅書停止解析、限制接取不是首例。而之所以沒有封鎖Facebook、LINE、TikTok、Google等其他國際平台，是因為這些公司皆已設立法律代表人並配合法規；但小紅書不僅未在台灣設立法律代表人，海基會發函後也已讀不回，才會下令停止解析、限制接取。（今日新聞）

刑事局警官進一步說明，Meta的詐騙訊息確實比其他社群平台多，但Meta有設立法律代表人，接受台灣法律監管，也配合執法機關下架詐騙網頁；若警方需要調取涉詐帳號資料，Meta也會提供，因此沒有被封殺。而沒納管、沒回應、不提供資料，是小紅書被封鎖的主因。（聯合新聞網）

小紅書封鎖「反對意見」怎麼看？

面對小紅書被封鎖，國民黨立委黃健豪在臉書發文，引用內政部警政署「114年網路廣告平台業者刊登詐騙廣告態樣」報告指出，今年上半年詐騙最多的是臉書；數位部詐騙通報查詢網前八名也有五名屬Meta集團，小紅書比例少到連排名都沒有，揶揄賴政府以詐騙為由宣布封鎖小紅書，是「一本正經講幹話」最具體案例，也是民進黨向中共長城致敬代表作之一。（太報）

前民進黨立委郭正亮也痛批，內政部長劉世芳壓制完陸配，就來壓制小紅書，「真正在談政治的微博、微信，怎麼不去禁？」表示小紅書使用者多為30歲以下的Z世代，禁用後勢必衝擊青年。（東森新聞）

中國國台辦發言人陳斌華則說，民進黨以資安為藉口封鎖小紅書，實則暴露內心的不安，「他們害怕台灣民眾透過各種方式了解中國的真實情況，害怕自己費盡心機構建的『資訊繭房』被打破，害怕兩岸同胞藉由資訊互通增進了解、走近走親。」。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進亦批評，台灣當局連小紅書都怕，已「風聲鶴唳、草木皆兵」。（三立新聞網、今日新聞）

小紅書封鎖「支持意見」怎麼看？

部分網友不滿小紅書詐騙2億被禁，太子集團詐騙4600億卻交保。民進黨立委沈伯洋直言，「拿太子集團類比真的不倫不類。太子集團能夠被偵辦，就是因為『能夠查』，才能夠繼續討公道。小紅書的問題是『不能查』，因為這家公司不提供執法單位資料。」（三立新聞網）

前民眾黨中央委員張益贍也發文大讚，「行政院、內政部終於硬起來」，認為中共長期以來透過社群媒體單向輸出，禁止中國人使用其他社群媒體，卻對其他國家輸出言論被控制的社群媒體，在這種不公平競爭底下，會導致言論市場的扭曲，有利於中共操作大內宣和大外宣；況且中共還透過其掌握的社群媒體，進行「洗腦式認知作戰」、「網軍攻擊」及「詐欺犯罪」三合一戰略，早已形成嚴重的國安與治安問題。（民視新聞網）

民運人士王丹則反酸國台辦，如果民進黨禁止小紅書是「怕人民真正了解中國」，那中國禁止臉書、推特（X）、YouTube等國際主流社群媒體，豈不是比民進黨更怕人民了解中國？國台辦的這番言論，反而點出了中共封鎖資訊的內心想法。（鏡新聞）

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞















