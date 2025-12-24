小紅書被封鎖近月 林宜敬：Meta旗下平台詐騙件數仍為大宗

數發部長林宜敬週三至立法院交通委員會進行「社群平台打詐成效」報告並備質詢。李政龍攝



內政部本月初宣布，小紅書在台封鎖一年，停止解析、限制接取。數發部長林宜敬今日表示，自小紅書被封鎖近一個月來，目前各平台通報詐騙件數仍以Meta為大宗。從網路詐騙查詢通報網數據亦可看出，Meta各平台（含FB、IG、Threads）網路詐騙占比高達85.78%，詐騙件數亦較前一週上升51.85%。

林宜敬今日（12/24）至立法院交通委員會進行「社群平台打詐成效」報告並備質詢。

國民黨召委洪孟楷質詢時指出，內政部宣布封鎖小紅書一年，目前小紅書App還能使用嗎？林宜敬則表示，內政部要求 TWNIC（台灣網路資訊中心）封阻小紅書網域，但並沒有要求 TWNIC 把小紅書App下架，目前小紅書App確實還能下載。

洪孟楷繼續說，小紅書並非數發部納管的平台，政府選擇小紅書開槍，究竟是大砲打小鳥？還是政治意識形態使然？他質問，小紅書被封鎖後，數發部打詐查詢通報網近一個月通報是否減少？

對此，林宜敬表示，最近打詐通報查詢網的通報來源還是以Meta轄下的臉書、IG、Threads為大宗。從去年9月中旬以來，數發部已通知Meta下架超過24萬則廣告和訊息，這些資訊也能讓Meta去訓練AI模型；至今，Meta已主動攔阻780萬則涉詐訊息。

民眾黨立委林國成指出，不能因為小紅書是對岸的就禁，Meta是美國的就不敢禁，執法不能有雙重標準。

民進黨立委李昆澤也質疑，數發部之前對Meta裁罰金額（累計新台幣1850萬元）過低，應比照歐盟數位服務法（DSA），以全球營收百分比作為罰款上限。

林宜敬則認為，歐盟作法讓歐美之間產生巨大貿易紛爭，也就是說，若採用全球營收百分比來裁罰或課稅，這是有爭議的。數發部最重要的目的是希望改變Meta的行為，盼其加入好人隊一同打詐，而非繼續扮演旁觀者的角色。

他強調，目前共有四家公司包括Meta、Google、LINE、TikTok被納管，這些公司在台灣都已設立法律代表，業者若違反詐防條例，須負法律責任。

根據數發部網路詐騙通報查詢網顯示，12/7～12/13最近一週共接獲1萬1,164件疑似詐騙訊息，經審查後確認7,244件為詐騙，較前一週上升54.89%。

依平台占比觀察，Meta各平台（含FB、IG、Threads）占比高達85.78%，詐騙件數較上周上升51.85%。其餘如LINE、Google、TikTok比例都低於1%。其他詐騙網站加總為12.83%，件數較上週上升69.53%。

