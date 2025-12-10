小紅書被封鎖！ 國台辦諷民進黨變「民禁擋」

大陸國台辦發言人陳斌華諷刺說，民進黨當局凡是一碰到大陸占優勢的項目，馬上就變成了「民禁擋」。

內政部宣布封禁大陸APP「小紅書」1年，大陸國台辦今（10）日批評民進黨政府這項舉動，打著「反詐」的旗號，實際上則是「反民主」，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的「民禁擋」，禁止的「禁」，阻擋的「擋」。（葉柏毅報導）

大陸國台辦發言人陳斌華在10日的例行記者會中表示，我方禁小紅書，不禁讓他想到左傳中的一句話，叫「匹夫無罪，懷璧其罪」。陳斌華說，眾所周知，小紅書是一個定位為「生活興趣社區」的社交平台，正因為內容豐富多元生活化、才深受台灣民眾，特別是年輕人的喜愛。

陳斌華說，民進黨方面以「反詐」的理由，封禁小紅書，但是台灣去年涉詐將近6萬件，今年也已經超過3萬件，遠超過民進黨方面所指控的小紅書涉案數量。陳斌華說，其實民進黨封禁小紅書的真正理由，是它讓台灣民眾瞭解到了大陸的真實情況，讓民進黨對大陸的污蔑抹黑破功。民進黨當局名為「反詐」，實為「反民主」，粗暴剝奪台灣民眾，特別是年輕人的知情權，及使用社交平台的自由。

陳斌華說，民進黨一碰到大陸佔優勢的項目，就變成了「民禁擋」，禁止的「禁」，阻擋的「擋」。陳斌華並批評民進黨「多行不義必自斃」，這種倒行逆施，必將自食惡果。