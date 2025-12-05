小紅書被封鎖「網急問VPN」 內行人：修改DNS設定即可

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取」命令，暫定期間一年，消息一出引發社群熱議，不少網友開始尋求VPN，不過有內行人透露，其實只需修改DNS設定就能繞過封鎖。

小紅書 。（圖／美聯社）

內政部公告將對「小紅書」發布網際網路停止解析及限制接取，暫定期間一年，刑事局4日舉行記者會公布數據，指出小紅書自去年至今已涉入千餘件詐騙案，財損超過2.4億元。刑事局統計，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國安局資安檢測15項指標全數未合格，近期該平台在台灣使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄被害人求償無門，自2024年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬多元。

刑事局指出，因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空，為因應情資研判及實際偵辦高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年後續將視該公司是否善意回應及主動配合相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

消息傳出後，不少網友紛紛表示，「哪款VPN推薦」、「要來研究VPN了」、「VPN找了好幾個翻進去ip都改不了」、「已經窮的要死了，還要花錢買VPN上去小紅書學東西」。不過，有內行網友分享免費破解方法，表示不需要購買VPN，只要修改手機或電腦的DNS設定即可。有網友指出，「其實不用買VPN，用Cloudflare的1.1.1.1就可以直接免費看小紅書了」、「台灣用戶目前沒必要買VPN，只需要修改手機或者電腦上面的DNS為8.8.8.8就好，這個DNS地址是Google所有的，除非內政部進一步ban掉Google，否則就能一直繞開限制」。

