小紅書被封鎖 葛如鈞嘆數位戒嚴：阿宅社群的國殤日

國民黨團5日召開「封殺小紅書 假反詐真鎖國？!」記者會，首席副書記長林沛祥、副書記長許宇甄、徐巧芯、立委葛如鈞出席。(記者塗建榮攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院打詐中心將對社群平台「小紅書」發佈為期一年的網路封鎖命令，國民黨立法院黨團今召開記者會譴責此舉為「假打詐、真封網」，批評民進黨政府行政濫權、踐踏人民數位人權與資訊自由、網路自由。國民黨立委葛如鈞直言，此舉形同開啟「數位戒嚴」，是台灣民主的蒙羞日，更是阿宅社群的國殤日。

葛如鈞表示，12月5日應被記錄為「台灣網友翻牆大逃亡之日」，今日網友間最流行的問候語不是「早安」，而是「你翻牆了嗎？」台灣原本是網路自由的標竿，如今卻淪為被封鎖的平台用戶，甚至要向對岸請教如何翻牆，民進黨口口聲聲反對中共作法，實際行動卻一步步向中國靠攏。

針對打詐中心以「小紅書涉詐財損逾2億元」為由封鎖平台，葛如鈞質疑，根據政府自建的「打詐通查網」數據，涉詐廣告來源前5名小紅書甚至沒有上榜，難道政府是看到「紅影」就膝反射開槍？葛更指出，今早辦公室試圖登入「打詐通查網」查詢最新數據時，竟發現查詢功能被關閉。

針對封鎖依據為「詐欺犯罪危害防制條例」第42條，葛如鈞指出，該條文原意為阻擋特定詐騙連結與釣魚網站，並不授權政府封鎖整個社群平台。他警告，若政府持續濫用法條邏輯，未來全球所有網站與App都有可能被「預防性下架」，形同走向數位極權。

葛如鈞強調，無論是中國的防火牆，還是台灣版的「網路長城」，他都堅決反對。但網路開放是民主社會的基石，民進黨政府不能將自身打詐無能的代價，轉嫁到全民與外部平台身上。賴清德總統與行政團隊應立即停止以「打詐」為名行封鎖之實，切勿因政治立場或顏色不同就封平台、禁聲音。否則人民最想封鎖的不是社群平台，是這個顢頇無能、侵害人權的政府。

