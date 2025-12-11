小紅書被封鎖1年！簡舒培要求赴雙城論壇談詐騙 蔣萬安回應了

民視新聞／潘柏廷、陳瑞婷報導

中國社群平台「小紅書」雖在台擁有300萬用戶，但其涉及千件詐騙案，更不願配合政府，內政部只好依法將其封鎖1年；民進黨台北市議員簡舒培則要求市長蔣萬安，要在台北上海城市論壇（雙城論壇）中向上海市府反映小紅書詐騙的問題。對此，蔣萬安今（11）日下午受訪回應了！









蔣萬安下午前往台北市議會備詢前接受媒體聯訪；就雙城論壇議題，他坦言，原則上會落在今年12月底的時間區間舉辦雙城論壇，市府還會做最後的確認，當然還是希望能夠順利舉行，市府也針對幾項市政議題與上海方交換意見，希望這次順利成行之後，能夠持續促進城市間的交流。

記者也問，陸委會滿快就通過，會不會覺得陸委會不安好心？蔣萬安則說，一切就照規定照程序進行，當然不只是陸委會，還有其他相關中央部會也會審查，希望在一定期程之內完成相關程序。

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞）

至於針對台北市議員簡舒培要求蔣萬安，應在上海談小紅書詐騙問題，蔣萬安則稱，民進黨議員一方面反對舉辦雙城論壇，一方面又要市府去上海反映小紅書的事情，立場前後矛盾、雙重標準。

