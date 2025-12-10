小紅書被封鎖1年 陸國台辦酸民進黨和百姓作對成「民禁擋」

大陸網購與社群平台「小紅書」在台灣擁有超過300萬的用戶，近日因資安檢測不合格，近2年涉入1706件詐騙，且在台沒有落地並對台官方發函已讀不回，內政部發布命令暫行封鎖一年。對此，大陸國台辦今（10）日批評民進黨已成「民禁擋」。

國台辦批評 「台灣封鎖小紅書一年」。（示意圖／美聯社）

大陸國台辦發言人陳斌華今在例行記者會上被問及中方對「台灣封鎖小紅書一年」有何評論時首先回應道，這讓他想到《左傳·桓公十年》的名句「匹夫無罪，懷璧其罪」。

陳接著稱，小紅書是定位為「生活興趣社區」的社交平台，以豐富多元的生活化內容、貼近青年興趣的社區氛圍、便捷的互動方式，深受台灣民眾特別是青年的喜歡。

國台辦發言人陳斌華主持例行記者會。（圖／翻攝《中國網》）

陳強調，台灣民眾藉由小紅書了解大陸真實情況，與大陸用戶親切、友善互動，這讓民進黨政府刻意製造的「信息繭房」和對大陸的污蔑抹黑「塌了房、破了功」。因此民進黨當局如芒在背，惱羞成怒。其封禁理由中的所謂「資安」，暴露的是他們內心的恐懼和「不安」。

陳還批，民進黨當局名為「反詐」，實為「反民主」，其蠻橫行徑「踐踏民主，妨害自由，粗暴剝奪」台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害台灣以小紅書謀生獲利的民眾的生計。

陳又說，從封鎖大陸購物平台、影音平台，再到封禁大陸社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的「民禁擋」，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。

陳最後表示，「多行不義必自斃，民進黨當局恣意妄為，必將自食惡果」。其「倒行逆施」阻擋不了台灣民眾特別是青年了解大陸、與大陸同胞相交相知的民意潮流。

