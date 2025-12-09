小紅書被封…下載率竟衝前3名 醫揭人民心態：習慣了

內政部以防詐為由禁小紅書，結果反讓下載率爆增。（示意圖／Shutterstock／達志）

大陸APP「小紅書」被內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。對此，胸腔科醫師蘇一峰開酸，政府越是禁止，小紅書反而越紅，「綠共統治名不虛傳」。

內政部針對小紅書進行「停止解析及限制接取」，但無法要求APP從Google Play、App Store下架，因此民眾還是能夠輕易下載，不過會無法正常開啟，多數功能卡住或無法連線，而內政部明確呼籲「停止使用、建議解除安裝」，以避免個資暴露於高風險平台。

意外的是，政府禁止反倒讓小紅書的下載率衝到排行榜上。蘇一峰醫師今（9）日在臉書直言，小紅書越被政府禁止，反而越來越紅。同時附上截圖，畫面顯示小紅書是目前所有APP下載第2名、社交類第1名，讓他忍不住批評：「可見人民習慣把政府當謊言的製造者了，沒想到有一天在台灣要翻牆才能使用社交軟體」。

貼文一出，引發網友討論，「小紅書應該感謝賴政府，免費幫他們大力宣傳，讓他們下載數衝到前3名」、「這個政府就只會站在人民的對立面瞎搞！」、「本來沒興趣，現在決定下載來看一下了」、「禁到我都想下載來用」、「如果不禁止，還真的不會去下載」、「喊著民主的口號，做出像共產的事」。

