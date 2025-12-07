小紅書被封！台灣網友自嗨求救「你們不是也想交流」 慘遭中國人打臉

大陸中心／黃韻璇報導

台灣封鎖小紅書1年。（圖／翻攝自微博）

中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，不過近期因嚴重的資安疑慮和詐騙亂象，內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。消息曝光後，就有台灣網友在小紅書PO文向中國網友悲喊「你們不是很期待多和台灣人交流嗎？」然而卻慘遭中國網友吐槽。

刑事局4日下午指出，「小紅書」APP於國安資安檢測中15項指標全數不合格，自今年起已涉及1,706件詐騙案件，造成財損2億4,768萬元。該平台近期於台灣使用量急速成長，執法機關因無法依法調取資料導致偵辦困難，形成法律真空。因此政府將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對該APP發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年，以防堵高風險平台持續危害國人資訊安全與財產權益。

消息曝光後，就有台灣網友在小紅書PO文，喊話小紅書官方「救救台灣重度用戶吧」，內文提到「求求官方了，設個法律代表處依法配合詐騙調查，就可以繼續開放小紅書使用權了。能不能一起上書給官方？你們不是很期待多和台灣人交流交流嗎？」

網友自嗨衝小紅書求救「你們不是也想和台灣人交流」，慘遭中國人打臉。（圖／翻攝自Threads）

不過貼文一出，底下中國網友紛紛留言吐槽「也沒有很期待啦」、「沒期待，沒和台灣人互動過」、「零個人期待」、「並沒有」、「你以為你誰」、「應該是年齡比較小的用戶」、「你這說話方式會讓其他人不想」、「她是我見到第一個莫名其妙讓我們求她的台灣人」、「這話從你們嘴裡說出來也太搞笑了」、「是不是搞反了」。

貼文被分享至Threads後，其他台灣人紛紛表示「罵完自己的政府，去討拍又沒人要」、「小紅書邪教徒對我們這麼兇狠，為什麼去中國網站就馬上跪下」、「熱臉貼冷屁股，人家留島不留人耶」、「發文的是高級黑吧」，不過也有人認為「但這是正確觀念沒錯，現在最快解法確實就是小紅書自己出來跟台灣執法單位聯繫」。

其實小紅書之所以被封鎖，更關鍵的是，小紅書的母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司並未在台灣設立法律代表人，且對於台灣官方要求提供偵辦所需資料的發函，迄今均「已讀不回」，形成執法上的「法律真空」。內政部強調，所有在我國境內提供服務的平台均須符合台灣法律規範並接受管轄，面對小紅書這種「視台灣法律為無物」的態度，政府最終依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條緊急規定，宣布對其執行「網際網路停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年。

