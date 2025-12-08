小紅書被封！嘆「台灣像極權國家」惹議 應曉薇女兒解釋：誇飾的形容

▲ 圖／取自資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

內政部日前指出中國社群「小紅書」兩年涉多起詐騙案、財損2.5億，但發函過去平台未回應，因此宣布將封鎖一年，引起網友熱議，而北市議員應曉薇的女兒應佳妤日前拍片談論此事，直呼「台灣像極權國家」，遭到網友砲轟「書都白讀，先查查極權國家是什麼意思」。對此，應佳妤也發文解釋，「極權國家」這個詞在影片中只是誇飾的形容，用來表達她對民主狀態的擔憂，而不是認為台灣真的成為極權國家，大家能理解清楚她當時的原意。

應佳妤近日在Threads上PO短片，表示她每天滑小紅書看的多是穿搭、旅遊、美食，反倒在臉書經常滑到詐騙訊息，質疑「詐騙滿街跑不抓，先動小紅書？」隨後再發第二支應短片，表示她在英國留學時，以為台灣是個民主國家，結果回來後，「發現原來台灣是一個極權國家」，直呼沒想到有一天在自己的國家用手機上網還得開VPN。貼文一出，網友紛紛怒轟「妹妹，你先查查極權國家是什麼意思，我知道年輕人不太看書了，不過AI很好用吧」、「然後妳還想要在極權國家台灣參選」。

對此，應佳妤也發文表示，最近因為在短影片裡用「台灣像極權國家」做比喻，引起一些討論，因此想說明「極權國家」這個詞在影片中只是誇飾的形容，用來表達她對民主狀態的擔憂，而不是在認為台灣真的成為極權國家，如果這樣的表述讓部分人感到不舒服，她理解，也感謝大家願意提出意見。

應佳妤解釋，真正的極權國家需要全面控制思想、媒體、私人生活與經濟，台灣當然不符合這些條件，「我清楚知道我們仍然生活在民主社會，因此影片的語氣是一種強化感受的比喻，而不是對體制的定義」。之所以會這麼說，是因為最近台灣出現一些現象，例如行政與立法的緊張、媒體環境受政策影響、重大案件調查透明度不足，以及言論相關法案引發的討論，這些都不是極權，但確實讓人思考民主是否正在承受壓力。

應佳妤說，影片只是想呈現她對現況的感受，用誇張的說法提醒大家注意變化，並不是想要挑起衝突，希望這段說明能讓大家更清楚她當時的原意。

