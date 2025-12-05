小紅書被封一年 黃國昌：台灣民主怎會沉淪到要跟中國大陸人學翻牆

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

內政部昨天無預警宣布對中國社群平台「小紅書」實施封鎖，理由為防詐與資安疑慮。民眾黨主席黃國昌今（5）日說，以詐騙排行榜來說，小紅書沒在榜上，其他沒被禁這卻被禁了，是打詐還是其他考慮？黃國昌也痛批，台灣的民主什麼時候沉淪到，竟然要去跟中國大陸的人學翻牆，才能去使用特定的社交媒體？

黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌今早在立院受訪，被問到內政部封小紅書一年，黃國昌說，昨天內政部做了這個宣布了以後，讓很多人感到困惑。因為打詐，絕對是政府責無旁貸的責任，問題是以詐騙排行榜來講的話，排名前幾名的臉書沒有禁Instagram沒有禁、LINE沒有禁、Threads沒有禁，結果在榜上看不到名字的小紅書被禁了 這到底是什麼標準？

廣告 廣告

黃國昌問，真的是在打詐還是有其他的考慮？茲事體大，請內政部長劉世芳站出來，公開對社會釋疑。因為現在非常多的台灣民眾、我們自己的國人覺得非常的困惑，台灣的民主什麼時候沉淪到，竟然要去跟中國大陸的人學，我們要翻牆，才能去使用特定的社交媒體？



更多FTNN新聞網報導

卓榮泰八度提覆議！黃國昌痛批早該下台 批賴清德留他是因臉皮夠厚

藍綠白助理全炸鍋也沒用！陳玉珍提助理費除罪化修法 立院今付委審查

小紅書因詐騙被封！ 石明謹曝關鍵原因：不是因為它是紅色的

