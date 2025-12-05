小紅書被封一年！300萬台灣用戶受影響 網嘆：無法替代
小紅書確定被封一年，約300萬台灣用戶陸續連不上，不少人開始煩惱要改用什麼App，但網路討論卻有不少人指出，小紅書功能太強、匯聚大量創作者與多元內容，「根本沒有真正的替代品」，甚至有人表示寧願下載VPN翻牆也要用。
刑事局4日公布，小紅書在國安資安檢測中15項指標全數不合格，又與詐騙案件高度連動，自2024年起共涉及1700多件詐騙，財損超過2億元。加上平台未在台設立法律代表人，造成執法單位無法依法調取資料，被形容為「法律真空」。內政部因此依《詐欺犯罪危害防制條例》，啟動「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃封鎖一年。
消息一出，Dcard上就出現「小紅書要被封了，大家準備用什麼來代替」的討論文。原PO指出，台灣用戶這幾天就會連不上，如果平常習慣看美妝、穿搭、旅遊、美食，可能得改看IG、Dcard或部落格，不過她也坦言，「小紅書資訊比較密集，演算法超強，看過一次就會一直出現相關內容」，短時間要找到完全平替的平台不容易。
許多網友也直言，小紅書的不可替代性極高，紛紛留言表示，「老實說沒有App可以替代小紅書」、「可以不用IG、FB、Dcard，但不能沒有小紅書」、「出國拍照景點很多都是在小紅書上找到的，部落格都沒有」、「很多國外新知識，反而是從小紅書比較容易取得」。
也有資深用戶點出小紅書的幾個關鍵特色：像是「以圖搜圖」很好用，可以直接找同款商品或類似穿搭；用戶基數大，包含中國、馬來西亞、新加坡等地華人，實際使用心得多、資訊更新快；還有彩妝試色、花藝教學、武術兵器等小眾領域，在台灣很難找到那麼完整的內容，並指出「就是因為台灣找不到人討論，才去用小紅書」。
另一派網友則強調，這次封鎖也凸顯資安與詐騙風險，認為平台若無法配合法規、協助查緝詐騙，「被管制不是沒有原因」。也有人抱持觀望態度，認為這也許是本土平台的機會，「既然要找替代品，不如多支持台灣創作者」。但仍有不少人表示會想辦法續用：「我應該會先試VPN，對我來說小紅書太不可替代」、「沒想到有一天我們也要翻牆」、「政府越禁，我就越想用」。
