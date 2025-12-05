小紅書被封1年惹議！陳沂揭更多詐騙在這2處

▲小紅書即將遭台灣封鎖1年，停止解析、限制接取，未來用戶透過電腦查看網頁會顯示出這樣的畫面。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 中國社群app小紅書於昨（4）日起遭台灣刑事局根據《詐欺犯罪危害防制條例》啟動為期1年的封鎖措施，使用者近期將陸續無法開啟網頁與app。對此，網紅陳沂認為，聽到被騙的，通常都是臉書社團和LINE群組，沒聽過有在小紅書被騙的，台北市議員苗博雅就是在臉書上買手機被騙的。

根據刑事局，自去年至今，小紅書在台累計涉及1706件詐騙案，財損高達2.47億元。內政部因此將發布「停止網路解析及限制接取」命令，封鎖台灣境內的連線路徑。不過，陳沂昨發文指出，聽到被騙的，通常都是臉書社團和LINE群組，沒聽過有在小紅書被騙的，台北市議員苗博雅就是在臉書上買手機被騙的。

廣告 廣告

陳沂提到，小紅書資訊非常實用，美妝保養、時尚穿搭等，她都是看小紅書，旅遊攻略也是，有很多不知道的景點都是看小紅書知道的，而且評價都挺真實，想不到台灣也走到要築起長城翻牆的一天了，接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？臉書跟LINE配合調查，然後有抓到嗎？通常都是找不到人結案。

該文一出，底下大批網友紛紛留言跟進表示：「之前在笑中國看臉書跟水管要翻牆，台灣終究活成了中國的形狀了呢」、「終於漸漸地活成共產的樣子」、「我也覺得小紅書對我正面取得資訊，評價也滿高的」、「我就在臉書被一頁式廣告騙」、「再來就是封淘寶，然後蝦皮照賣」、「明明最多詐騙的就是臉書」、「小紅書很好看耶」等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

封小紅書卻不封臉書？醫狠酸：政府的「瑪利亞之牆」你懂就懂

封殺小紅書恐反噬？郭正亮示警惹怒這群人！綠營恐痛失選票

小紅書遭禁1年！羅友志揭「回收大反彈小」怒批綠營沒品操作