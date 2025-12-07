小紅書被封1年 醫師曝「把年輕人當傻瓜」：賴下月滿意度等著瞧

內政部宣布將封鎖大陸社群平台「小紅書」1年，理由是小紅書去年起共涉及1706件詐騙案、造成2億多元財損，且小紅書母公司對政府的改善要求「已讀不回」。精神科醫師沈政男認為，禁掉小紅書是把年輕人當成傻瓜，整個認知作戰陰謀論建立在全民皆傻的基礎之上，並斷言「下個月的賴清德滿意度，等著瞧吧。」

沈政男今（7）日在臉書指出，立法與執法要有證據與數據，刑事局說，「Meta和小紅書的差別，在於有沒有納管及配合」，在此同時就應說明，小紅書在其他國家有納管與配合嗎？有在當地設立法律代理人嗎？需要配合打詐嗎？

廣告 廣告

「全世界就只有台灣全面封鎖了小紅書，根本就是過當」沈政男直言，民進黨所謂的國安，同義詞叫抗中保台，並直言禁掉小紅書，跟反顧炎武的〈廉恥〉用意一樣，也就是思想清洗，不讓台灣年輕人接觸大陸有毒思想，另一個用意則是阻斷兩岸交流，連網路來往都不行，才能製造一個封閉系統，方便統治。

至於禁掉小紅書跟戒嚴時代查禁書不一樣？沈政男說戒嚴時代是擔心聰明人起來造反，禁掉小紅書則是把年輕人當成傻瓜，整個認知作戰陰謀論，就是建立在全民皆傻的基礎之上，「殊不知最傻才是你們，竟然大罷免已證明那一套是亂扯，賴清德還死抱不放」；沈斷言，下個月的賴清德滿意度，等著瞧吧。

【看原文連結】