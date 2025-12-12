小紅書被禁不冤！4社群平台配合政府 「涉詐帳號」下架數據出爐

即時中心／黃于庭報導

科技日益進步，詐騙手段也更加無孔不入，各大社群成為犯罪集團鎖定目標。行政院打擊詐欺指揮中心昨（11）日上午與納管之4大網路廣告平台業者（Meta、Google、LINE、TikTok）及相關部會舉行定期意見交流會議，深入討論近期詐騙手法演變、源頭防詐技術及治理需求，強化平台與政府協作的效率與防護力，具體改善服務品質。

打詐指揮中心指出，4大業者握有龐大資源與資訊，更可利用平台自身優勢偵查、判斷，提前阻絕詐騙，政府與業者合作共同圍堵詐騙，積極下架各類詐騙廣告。

根據內政部警政署刑事警察局統計2024年8月份至2025年11月份已通報Meta涉詐廣告11萬2,054則、Google涉詐廣告4,472則及LINE涉詐帳號9萬2,831筆（含專案停權7.3萬），各平台業者均依法配合下架，合作打擊詐欺已見成效。

為持續研判趨勢、盤點問題、預擬對策、超前部署、控管風險，打詐指揮中心提到，本次會議從「減少接觸」面向，研擬精進技術面阻斷措施，減少民眾接觸機會，探討改善疑似詐騙廣告推播機制、偽冒名人帳號辨識技術等議題。

行政院攜手納管網路業者，持續源頭防堵詐騙。（示意圖／民視新聞資料照）

會中打詐指揮中心另提出請業者依「詐欺犯罪危害防制條例」第30條，發布詐欺防制透明度報告，適時發布新聞稿說明防制詐欺成效，請業者提供使用者點選檢舉詐騙廣告或不再推播該類資訊之功能、以適當方式告知民眾該路徑管道，主動積極自主巡查以防名人帳號再次被偽冒等。

業者會中表示所討論的議題與建議，涉及法遵事項會遵照辦理，其餘事項會攜回積極進行技術性調整並適時讓使用者瞭解；另業者皆表示仍會持續積極與政府機關緊密合作並配合政府打擊詐欺政策，以維護民眾權益。

打詐指揮中心指揮官馬士元強調，鼓勵4大網路廣告平台業者持續定期參與研商，也感謝各公司美日韓高層多次來訪，溝通打詐策略、共享資安情報與精進防制詐騙機制，在詐騙樣態分析、系統介面優化、帳號下架均得到相當成果，近期各業者也配合法規規定期程提出透明度報告。

