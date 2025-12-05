小紅書被禁不只是因為詐騙！石明謹點出最根本原因 連TikTok都符合台灣法令

因涉詐且資安檢測不合格，且要求改善後仍已讀未回，小紅書被禁一年。 圖：翻攝自App Store

[Newtalk新聞] 中國社群平台「小紅書」因涉詐且資安檢測不合格，內政部對其發布網際網路停止解析及限制接取命令1年，小紅書被禁引發議論。前員警、知名球評石明謹點出，小紅書被封鎖的理由是因為不肯落地，也就是不願意在台灣設立法律代表人，也不願意提供台灣政府或司法單位詐騙者資料，並不是因為它是紅色的。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。

石明謹表示，小紅書被封鎖後，你當然也可以用VPN翻牆上小紅書，這是個人喜好問題，只是如果IP跳到國外，你被詐騙可能就沒辦法在台灣報警。

石明謹提到，理論上，根據提供的IP，詐騙不是發生在台灣，你是在國外跟對方聯繫跟交易的，雖然小紅書不提供司法單位資料，本來就沒有追查詐騙者的可能性就是。

許多人好奇為何臉書涉詐更多、TikTok沒事？石明謹點出，Meta、Google、LINE、TikTok沒有被封鎖，因為他們都符合台灣的法令，都有乖乖的設置在台灣的法律代表人。當然不能說不設代表、不提供資料就是壞人，但別人都乖乖的，就你不乖，待遇當然不同。

內政部昨日指出，政府機關持續把關涉詐危安，自今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5,094組，本次對小紅書停止解析、限制接取並非首例。

內政部在10月14日就發函請小紅書母公司依法提出具體改善作為，但迄今52天過去業者並無任何回應。

內政部強調，凡在我國境內提供服務之網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台亦有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。

