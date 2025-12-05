小紅書被禁因沒在台灣落地？黃揚明嘆「Tinder也沒有」：是不是一併封鎖？

內政部政務次長馬士元4日透過記者會說明，考量到中國社群平台「小紅書」涉及嚴重詐騙情況，在母公司未改善、國安局認定其資安檢測不合格的情況下，對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令；資深媒體人黃揚明強調，自己對封鎖小紅書沒意見，但從數發部的「網路詐騙通報查詢網」可以發現，還有很多社群平台同樣詐騙猖獗，質疑賴政府只封鎖小紅書，只是因為這款應用程式「根正苗『紅』」。黃揚明也舉例，全球知名的交友軟體「Tinder」同樣沒落地台灣，是否也該依照標準予以禁止？

黃揚明透過臉書發文強調，以打擊詐騙為由封鎖小紅書沒問題，但千萬不能雙標；黃揚明解釋，數發部的「網路詐騙通報查詢網」統計資料顯示，包含臉書、Threads等Meta同集團旗下的社群平台詐騙訊息量佔比超過九成。

「以打詐之名封鎖中國APP，不愧是與『中國台灣』對抗的『民主台灣』」，黃揚明指出，自己之所以要賴政府不要雙標，並非是拿臉書去跟小紅書比較，而是同樣全球知名的交友軟體「Tinder」。

黃揚明解釋，「165打詐儀表板」資料顯示，全台各縣市的Tinder詐騙案也高達790件、其中一起個案的損失金額更是高達234萬餘元；黃揚明質疑，Tinder跟小紅書一樣「沒有在台灣落地」，好奇是否有辦法開罰，或是警政署有沒有辦法尋求該公司協助。黃揚明也喊話內政部，應該對此說明清楚，如果狀況與小紅書雷同，「是不是也一併封鎖？」

