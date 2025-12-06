小紅書被禁影響300萬人 郭正亮曝政府心態：怕「館長效應」

大陸APP「小紅書」遭到內政部下令封鎖暫定1年。（示意圖／shutterstock／達志）

大陸APP「小紅書」在台擁有超過300萬用戶，不料內政部以涉詐1706件，造成財損近2.5億為由，宣布「封禁」暫定期間1年。對此，前立委郭正亮分析，政府禁止小紅書，可能是擔心「館長效應」。

郭正亮在《中天辣晚報》提到，臉書1個月的詐騙件數超過5萬件，1年超過60萬件，台灣總詐騙金額光去年就高達650億，但小紅書是2億，標準在哪裡？他猜測是國安會議通過決議，要內政部去執行，並認為國安局講的還有一點道理，但內政部的理由很不合理，「那就露餡了」，因為很多人知道台灣最多詐騙的就臉書，排名第2的叫Threads，卻用詐騙的理由封禁。

郭正亮進一步指出，政治影片的是TikTok（抖音），在台用戶約7、800萬，小紅書只有300萬，而且據他了解，70%皆為女性，都是1997年出生的Z世代，會用該平台分享美妝、服裝、旅遊、美食。

郭正亮分析政府之所以封鎖小紅書，是擔憂「館長效應」。（圖／翻攝自中天新聞YouTube）

郭正亮更坦言，他每天都在用小紅書，內容關於中國大陸更新的速度，各種時尚、新的建築、值得去的景點等，都是最快的，因此推測國安單位是擔心台灣的年輕人會喜歡，事實上是在憂慮「館長效應」，就是要叫大家到大陸走走看看，然而他認為小紅書效應超過館長，因為資訊更新速度快，而且全方面。

郭正亮透露，友人更告知他，小紅書的商業成分還沒那麼重，所以準確度超過抖音，「比如說我介紹這家餐廳好吃，多半就是真的我的意見，那TikTok有很多都已經商業化了，會有業配」，只是從政治角度看，政府禁止小紅書，會有一大堆人生氣在肚子裡。

