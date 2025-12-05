小紅書被禁根本不冤！沈伯洋：連TikTok都願意提供執法單位資料

因涉詐且資安檢測不合格，且要求改善後仍已讀未回，小紅書被禁一年。 圖：翻攝自App Store

[Newtalk新聞] 中國社群APP「小紅書」母公司遭內政部函請提出改善作為，依法被停止解析及限制接取，暫定1年，引發許多討論。對此，立委沈伯洋指出，目前的手段，就是打詐專法所要求的。包含TikTok，都願意提供執法單位資料，但小紅書就是不肯，這個時候對執法單位來說，就必須先止血。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。

馬士元提到，為保障台灣用戶個資安全，行政院、內政部和警政單位關注一段時間，今年10月14日透過海基會發文函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，接受中華民國法律管轄，並限期20天內回覆，但業者迄今均無任何訊息。

內政部昨日強調，凡在我國境內提供服務之網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台亦有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。

沈伯洋指出，打詐的手段確實很多，打詐專法也是目前難得有共識的專法，目前的手段，就是打詐專法所要求的。

他了解小紅書有很多資訊，但是，看看那些被詐騙的人求助無門，如果是別的平台，甚至包含TikTok，都願意提供執法單位資料，讓政府能夠追犯嫌，至少給被害人一絲曙光。

沈伯洋指出，但小紅書就是不肯，這個時候對執法單位來說，就必須先止血，不能讓國人繼續在平台上面被騙。目前被詐金額已經到了兩億，而打詐專法能用的手段都已經用了，只好先進入限制接取。

沈伯洋強調，不能因為犯罪共犯也有提供很多旅行和美妝知識，就認為好吧算了，因為你資訊量很豐富。以前就算要做，沒有那麼多法律手段，他認為，這已經是少數三黨有共識而通過的法律了

