小紅書被禁法源依據？沈伯洋曝並非資安問題：而是因為詐騙

內政部日前宣布，將封鎖大陸APP「小紅書」1年，引發國內軒然大波。對此，民進黨立委沈伯洋表示，小紅書雖有大量資安問題，但它被限制是因為詐騙，「也只能因為詐騙」，但自己最有意見的，是許多人並不瞭解小紅書在國安的疑慮。

民進黨立委沈伯洋。（資料照／中天新聞）

沈伯洋今（7）日在臉書發文表提到，小紅書雖然被懷疑是統戰工具，也有言論審查、智慧財產權的爭議，更有大量資安問題，但這都不是它被限制的原因。理由很簡單：因為以上目前都「沒有法律工具」可以直接限制接取網站。

沈伯洋指出，現行法律上，能夠因為「某種理由」而「限制連接網路平台/網站」，主要只有這幾個：兒少性剝削、詐騙、性相關被害影像外流等。這次小紅書被限制，是因為詐騙，「也只能因為詐騙」。

小紅書。（資料照／示意圖）

沈伯洋續指，依照《打詐專法》，若要限制網路平台，有兩條路徑：27條（未設代表人）與42條（緊急處置）。政府這次用的是42條。反對方要爭執，會針對「緊急處置」的文義解釋或從年限挑戰比例原則。

沈伯洋分析，因為這次是『停止解析』，國人可不可以用DNS繞開？可以。有人會問，那能繞開不就等於沒擋嗎？但以比例原則來看，畢竟這不是39條那種漸進式處罰；在『緊急處置』下又要符合比例原則，雖然DNS能繞過，但也已暫時提高了接觸詐騙的門檻與成本。

小紅書近期登頂App Store社交類排行榜第一名。（圖／翻攝蘋果App Store）

最後沈伯洋則說，其實自己最有意見的，是許多人對於小紅書在國安上疑慮的不瞭解，雖然與本案無關，但那才是我們最終要面對的問題。

