小紅書被禁風向怎麼吹？最新數據：約25%聲量挺政府

內政部12月宣布將依《詐欺犯罪危害防制條例》，封鎖中國大陸社交及網購平台「小紅書」APP1年，主因在於其未依法設置法律代表人並配合打詐，然而卻引發社會輿論質疑，認為小紅書上幾乎是穿搭、彩妝、手作以及美食等無涉政治的內容，在野黨也批評政府打詐不彰就把問題外部化、遇到「紅色」就緊張。雖然刑事局之後進一步公布統計數據，顯示今年1月至11月間，涉及小紅書的詐騙案件數共有756件，以解除分期付款、假網拍及假投資案件居多，然而相關質疑聲浪仍未平息。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察發現，在12月3日至12月8日短短6天內，與小紅書有關的討論度高達逾49萬則，且在12月4日刑事局說明小紅書將被封鎖1年當天只有約6萬餘則，隔天就暴衝到14.9萬則，第三天聲量進一步衝高至15.3萬則，熱門話題例如台北市長蔣萬安受訪時便批評行政院長卓榮泰「反中反到自己變共產黨」，引發正反意見熱烈交鋒，也反映著在野黨趁議題發酵期間「撿到槍」，藉此批評執政黨對中立場，成為跨黨政治人物攻防熱點。

值得注意的是，不少評論均認為，政府封禁小紅書恐讓民進黨失去年輕選票，而透過主題風向分析年輕用戶聚集的社群平台Threads上的討論方向，結果發現，在熱門的討論主題當中，有將近4分之1討論聲量並不若外界臆測、沒有激進地表達反對監管，反而採取比較「務實」的態度：高達23%聲量傾向「認為小紅書配合政府就沒事了」佔比最高，普遍認為平台只要願意配合台灣法律落地就沒事了。

不過仍有網友表達對小紅書依賴度高，例如13%提到「認為以後無法看美甲文章」、8%表示「認為沒有小紅書追星、學穿搭很不方便」、6％提及「表示小紅書的資訊含量很高」，關於生活實用性的討論佔比約27%，超越了聲量佔比第一名的單一主題。顯示對年輕女性用戶而言，小紅書已脫離社群軟體的範疇，還扮演了「搜尋引擎」或「生活圖書館」的角色，不能用小紅書對她們來說無涉國安問題，而是會直接造成生活不便。

除此之外，還有11%言論提到近期社會新聞「諷刺太子集團都能輕鬆交保」，8％表示「認為小紅書抄襲Pinterest」，8%表示「部分用戶表示小紅書是女性主義的啟蒙」，8%提到「詐騙最大宗的社群軟體不是小紅書」，7％表示「詐騙最大宗的社群軟體不是小紅書」，7%指出「認為禁小紅書會讓民進黨掉票」。

此次數據調查結果顯示，即便在年輕族群中，也有約4分之1聲量認為小紅書應配合台灣的法規，凸顯對重視國家安全、網路資安防護及詐騙防制的選民來說，封禁小紅書這項強硬政策反而有助於強化其對政府的信任感，整體來說，小紅書議題確實已引發朝野輿論戰熱烈交鋒，但不太可能立即造成年輕選票大幅崩盤，或造成全民對立等社會激化的結果。

