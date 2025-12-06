小紅書被禁！他曝民進黨心態：怕館長效應
[NOWnews今日新聞] 內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》，對「小紅書」App發布網際網路停止解析或限制接取命令。行政院長卓榮泰5日接受專訪說，小紅書完全不理會政府的任何要求，TikTok雖然相對配合，但若不改善也不能容忍。前立委郭正亮認為，民進黨的封鎖令，恐與「館長效應」相關，擔心平台影響年輕族群觀感。
郭正亮在《中天辣晚報》指出，臉書單月詐騙逾5萬件、年破60萬件，去年詐騙金額更達650億，遠高於小紅書的2億，若以詐騙為由封禁，小紅書並非最嚴重的平台，標準何在？民進黨政府理由「很奇怪」。他強調，政治內容較集中的平台其實是TikTok，而小紅書約七成使用者為女性Z世代，主要分享美妝、旅遊、美食等生活內容，與政治操作關聯不高。
郭正亮坦言自己每天使用小紅書，認為平台更新速度快，能迅速掌握中國時尚、建築、景點動態。他推測，國安單位真正憂慮的是年輕人因此更熟悉、甚至喜歡中國，也就是一種擔心擴散的「館長效應」。他補充，小紅書商業化程度較低，內容準確度甚至高於抖音；而抖音因業配多，資訊較商業化。他認為，政府封禁小紅書將引發大量不滿情緒，尤其是習慣使用該平台的年輕族群。
