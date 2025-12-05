小紅書被禁一年！總統府喊支持決策曝原因

▲小紅書將被封鎖一整年，郭雅慧表示，總統府尊重、支持內政部的決策。（圖／翻攝APP Store）

[NOWnews今日新聞] 內政部昨無預警宣布，因中國社群平台「小紅書」涉多起詐騙案且業者無回應，將對「小紅書」停止解析、限制接取1年。對此，總統府發言人郭雅慧今（5）日表示，總統府尊重、支持內政部的決策，因為詐騙案件無法配合政府追查，且資安檢測不合格。

對於小紅書被禁一事，郭雅慧受訪時說，內政部在第一時間就向國人報告、說明，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測並沒有合格，「總統府尊重內政部的決策，也表達支持」。

廣告 廣告

內政部警政署刑事局昨召開記者會，公布小紅書APP在台涉詐去年有950件、總財損為新台幣1億3290萬餘元，而依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

柯文哲控告賴清德「通匪」 總統府用1句話反嗆！

兒子被爆霸凌同學！賴瑞隆自責道歉 未鬆口「退初選」

賴瑞隆兒被爆霸凌3同學！陳其邁要求校方：公正進行調查