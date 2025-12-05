小紅書被禁 鄭麗文憶「中天關台」張雅屏轟內政部：詐騙首腦共犯

針對小紅書被封禁，國民黨主席鄭麗文批評民進黨假借打詐的名義，實際上構築網路長城的起手式。（資料照／黃世麒攝）

大陸APP「小紅書」在台灣擁有超過300萬用戶，但因涉及1706件詐騙案件，造成財物損失高達2億4768萬元，因此內政部昨（4）日宣布「封鎖」小紅書1年。對此，國民黨主席鄭麗文發文開嗆，從封殺中天到封禁小紅書，民進黨終究活成了自己最討厭的樣子；而國民黨考核紀律委員會主任委員兼大陸事務部主任張雅屏也發聲了。

媒體人羅友志昨天在臉書發文，談到小紅書被禁，他忍不住開酸：「刑事局，辛苦了，要你當打手，還這麼低級的打手⋯」，接著透露小紅書在台灣沒有流量變現，除了部分美食、精緻點心，可以導流變現之外，而使用者大部分是女生，年齡大約是高中以下，部份上大學了。

廣告 廣告

至於為何不禁臉書？羅友志表示，民進黨政府連「媒體授權費」都不敢幫忙要了，還巴望敢得罪臉書？至於Line都是自己人，禁了不就要被大哥哥掃地出門？為此他總結，「禁小紅書，很沒品，但是，回收很大…反彈最小…你能怎麼辦，我就執政啦，不然想怎樣？」

此外，張雅屏今天在臉書發文，認為政府所謂的「詐騙零容忍」只是笑話，因為小紅書被封禁，但臉書位居社交平台中詐騙案件榜首，近一個月超過5萬件，可是卻沒事，沒在榜上的反而被封，讓他砲轟：「下令封特定平台的內政部，可算詐騙首腦共犯？」

而國民黨主席鄭麗文今天也在臉書發文指出，小紅書在眾多社群平台中，是大家公認最無涉政治、最高度生活化的，但民進黨以「打詐」為由封禁小紅書，她認為不僅防不了詐，更是對網路自由的大幅限縮。她認為，民進黨政府封禁小紅書只是假借打詐的名義，實際上就是構築網路長城的起手式。

如今網路上有不少「如何翻牆看小紅書」的討論，鄭麗文為此不禁感嘆，台灣一向引以為傲的網路自由和言論自由，都已經被民進黨以國安為由箝制、扼殺，「從封殺中天、到現在封禁小紅書，民進黨終究活成了自己過去最討厭的樣子」。

中天新聞台2020年被國家通訊傳播委員會（NCC）否決換照，被下架頻道，2024年大選後國民黨重回國會多數，喊出要修法《衛星廣播電視法》；現國民黨立院黨團已出該法部分條文修正草案，今並提案逕付二讀；修改內容增訂：駁回申請之行政處分經撤銷，主管機關應「回復原頻道位置及其他權利」，且效力溯及既往，適用行政救濟程序終結前之案件；中天未來也有機會重返52台。

【看原文連結】