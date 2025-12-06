小紅書被禁 鄭麗文批：暴露民進黨獨裁心態

國民黨主席鄭麗文。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國民黨主席鄭麗文今天出席國民黨苗栗縣黨部主委佈達典禮，被問及小紅書被禁用話題，鄭麗文說，行政院長卓榮泰談話暴露出威權反民主心態，更指民進黨政府進行數位戒嚴，再次曝露出民進黨政府獨裁心態。

鄭麗文表示，民進黨過去想推數位中介法引起全網暴動跟反彈，不死心繼續打著國安的名號、打著反詐的口號，繼續進行網路言論的相關箝制，如今更是直接要封殺平台；鄭麗文也說，所謂的打詐只是幌子，真正詐欺嚴重的他不去管、他也管不動，其實只是意識形態作祟。

鄭麗文強調，挑了小紅書、抖音，大家都看得懂、也暴露出為什麼民進黨對於台灣的孩子、年輕人這麼沒有信心，質疑民進黨政府到底在怕什麼，並指民進黨的心態是否要進行數位戒嚴？鄭麗文繼續說，反民主對台灣沒有好處，也質疑相關做法為賴清德總統口中的打掉雜質、洗滌人心的系列做法。

鄭麗文也反問，台灣難道不是一個法治社會？政府難道不需要依法行政？她也認為中間違法違憲、完全沒有程序正義，再次暴露出民進黨政府獨裁心態。

